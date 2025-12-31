Vilmos herceg erre készül a trónra lépés után? Harry és Meghan nem fog örülni!

Azóta, hogy András herceget és Sarah Fergusont megfosztották címeiktől, egyre több találgatás lát napvilágot arról, hogy egy napon Harry herceg és Meghan is hasonló sorsra juthat. Azonban egyesek szerint a döntés mögött már nem Károly király fog állni, hanem Vilmos herceg.

Vilmos herceg egyetlen döntéssel felforgathatja a testvére életét Fotó: PA / Northfoto

Harry herceg mindeddig megtartotta rangjait annak ellenére, hogy kapcsolata a királyi családdal feszült, és az elmúlt öt évben Kaliforniában élt feleségével, Meghan Markle-lel, valamint két gyermekükkel, a hatéves Archie herceggel és a négyéves Lilibet hercegnővel.

Bár az utóbbi hónapokban némileg enyhülhetett a viszony Károly királlyal, köztudott, hogy Harry és bátyja, Vilmos herceg már hosszú ideje nem értenek egyet, és nem tartják a kapcsolatot. Most több királyi kommentátor szerint is sebezhető helyzetben van a sussexi páros, ugyanis a kegyvesztett András herceg és volt felesége ékes példát mutattak arról, hogy milyen tud tenni a monarchia, ha valaki botrányokba sodorja a nevüket.

A karcsúsított monarchia terve nem újdonság

Tom Bower királyi életrajzíró korábban úgy vélekedett, hogy Harry és Meghan címei tekintetében kölcsönzött időn vannak, és ezt a nézetet Tom Sykes királyi szakértő is osztja. Sykes úgy véli, Vilmos gyorsan, levélben rendelné el a nem aktív királyi családtagok hercegi címeinek megvonását, amikor eljön az ideje, ami drámai változást jelentene.

De még egy ilyen, radikálisnak tetsző lépés sem lenne előzmény nélküli, ugyanis II. Margit dán királynő 2022-ben megfosztotta négy unokáját hercegi és hercegnői címeiktől. Akkor azt mondta, a monarchiát akarta jövőbiztossá tenni, ugyanakkor bocsánatot kért a családnak okozott fájdalomért, elismerve, hogy alábecsülte, milyen hatással lesz a döntés fia, Joachim herceg és gyermekei érzelmeire.

A karcsúsított monarchia gondolatát maga Károly király is hosszú évek óta támogatja, célja az adófizetők terheinek csökkentése és az intézmény hosszú távú fennmaradásának biztosítása.

Valóban megfosztaná testvérét a címeitől Vilmos herceg?

Mindezek ellenére más királyi szakértők véleménye szerint egyáltalán nem valószínű, hogy Harry és Meghan címeinek megvonása Vilmos napirendjének élén állna, amikor majd trónra lép. Ennek oka egyszerűen az, hogy Vilmosnak sokkal fontosabb dolgokkal kell foglalkoznia, mint hogy személyes vitát rendezzen az öccsével.