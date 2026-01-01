A szakértő most elárulta: ez a terve Vilmos hercegnek a trónra lépést követően

A közelmúltban vesztette el a címeit III. Károly öccse, András herceg, és volt felesége, Sarah Ferguson. Azóta ismét fellángoltak a találgatások azzal kapcsolatban, mi lesz a sorsa Harry hercegnek és Meghan Markle-nek, akik már öt éve maguk mögött hagyták királyi családot, és több taggal, köztük Vilmos herceggel is megromlott a viszonyuk.

Vilmos herceg nagy tervei vannak a jövőt illetően. De mi lesz az öccse sorsa? / Fotó: AFP

Ezek a tervei a jövőt illetően Vilmos hercegnek

Miután András herceg címeit októberben a király minden ceremónia nélkül elvette a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt kialakult nyilvános felháborodás közepette, egyes királyi szakértők azt állítják, hogy Harry és Meghan ugyanilyen „sebezhetőek” lesznek a hivatalos királyi státuszuk elvesztése szempontjából, amikor majd Vilmos herceg trónra lép.

Tom Bower királyi szerző korábban úgy vélte, Harry és Meghan úgynevezett „kölcsönvett időt” élveznek, ami a címüket illeti, és Tom Sykes királyi szakértő is hasonló véleményt fogalmazott meg. Sykes úgy nyilatkozott, szerinte Vilmos herceg hamar kiadja majd azt az utasítást a trónra lépését követően, hogy távolítsák el a nem dolgozó királyi családtagok címeit.

Mindezek ellenére egy királyi szakértő nemrég a Mirrornak elmondta, véleménye szerint egyáltalán nem valószínű, hogy Harry és Meghan címének megvonása Vilmos prioritásai között szerepelne, amikor majd eljön az ideje annak, hogy átvegye a trónt. Egész egyszerűen azért, mert a trónörökösnek sokkal fontosabb dolgai vannak annál, mint hogy az öccsével foglalkozzon, még akkor is, ha az utóbbi években nem jöttek ki jól egymással. A szakértő, Afua Acheampong-Hagan kommentátor szerint Vilmos alapvetően nem ennyire kicsinyes, és azzal is tisztában van, mindez milyen képet festene róla.

Fontosabb dolgokra fog koncentrálni

A szakértő szerint a leendő király teljes figyelmét a társadalmat érintő, fontos kérdésekre összpontosítja majd, és ambiciózus, nagy hatással bíró projekteket indít az emberek életének javítása érdekében. Ilyen például Vilmos Homewards nevű projektje, amelynek célja annak bizonyítása, hogy véget lehet vetni a hajléktalanságnak az Egyesült Királyságban, valamint az Earthshot Prize, amely azokat támogatja, akik innovatív megoldásokat hoznak létre a klímaválságra, és segít létrehozni egy keretrendszert azok kiterjesztéséhez.

Nem hiszem, hogy lenne ideje erre, és azt sem akarja, hogy ez legyen az uralkodásának a középpontjában, amikor majd eljön az ő ideje. Miért is lenne az az első dolga, hogy elvegye a testvére címét? Mi lenne értelme lenne?

- magyarázta el a szakértő, a Mirror beszámolója szerint.