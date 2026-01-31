Katalin hercegné édesanyja ma ünnepli a 71. születésnapját: 5 érdekesség, amit biztosan nem tudtál róla

Katalin hercegné édesanyja, Carole Middleton ma ünnepli a 71. születésnapját. A walesi hercegné szoros kapcsolatot ápol vele – közölte a PEOPLE. Stílusérzéktől érzelmes anyukáig - itt van minden, amit tudni lehet a hercegné édesanyjáról!
A People felidézett néhány érdekességet a walesi hercegné édesanyjáról.
Carole Goldsmith és Michael Middleton az 1970-es években ismerkedtek meg, miközben a British Airwaysnél dolgoztak, majd 1980 júniusában házasodtak össze. A párnak három gyermeke született.
Carole és Michael 1987-ben hozták létre a Party Pieces nevű céget, miután Carole nem talált megfelelő dekorációt Kate 5. születésnapjára.
Csak egyszerű bohócos tányérokat találtam. Rájöttem, hogy van egy piaci rés
– mondta a Daily Mailnek még 2021-ben.
A házaspár hatalmas sikert ért el a Party Pieces-zel. A vállalkozást folyamatosan bővítették, majd főállásban vezették egészen addig, amíg 2023-ban egy vállalkozónak el nem adták.
Katalin hercegné szülei mindvégig mellette álltak, miután 2024 januárjában hasi műtéten esett át.
A szülei meghatározó szerepet töltenek be az unokáik nevelésében és megnyugtató jelenlétet adnak majd, amikor visszatér Windsorba a lábadozás idejére
– mondta egy palotai bennfentes az otthoni felépülésről.
Ugyan nem sokszor látjuk, de az anyuka olykor feltűnik Katalin hercegné királyi naptárának egyes eseményein. Emellett rendszeresen megjelenik a júniusi Royal Ascoton, és nagyjából ugyanebben az időszakban a wimbledoni teniszbajnokságon is.
Végül, de nem utolsó sorban Carole nőies ízlése pontosan megmutatja, Katalin honnan örökölte rendkívüli stílusérzékét. A királyi esküvőn viselt babakék Catherine Walker összeállítástól kezdve a wimbledoni nyári megjelenésein át.
