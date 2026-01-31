Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Katalin hercegné édesanyja ma ünnepli a 71. születésnapját: 5 érdekesség, amit biztosan nem tudtál róla

Carole Middleton
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 11:45
születésnapKatalin hercegné
Ma ünnepli születésnapját Carole Middleton. Katalin hercegné édesanyja ma lett 71 éves.

Katalin hercegné édesanyja, Carole Middleton ma ünnepli a 71. születésnapját. A walesi hercegné szoros kapcsolatot ápol vele – közölte a PEOPLE. Stílusérzéktől érzelmes anyukáig - itt van minden, amit tudni lehet a hercegné édesanyjáról!

Katalin hercegné édesanyja ma ünnepli születésnapját
Katalin hercegné édesanyja ma ünnepli születésnapját
Fotó: AFP

Öt érdekesség Katalin hercegné édesanyja kapcsán

A People felidézett néhány érdekességet a walesi hercegné édesanyjáról.

1. 45 éve boldog házasságban él

Carole Goldsmith és Michael Middleton az 1970-es években ismerkedtek meg, miközben a British Airwaysnél dolgoztak, majd 1980 júniusában házasodtak össze. A párnak három gyermeke született.

2. Carole az üzleti világban is magára talált – társalapítója volt egy partykellékeket forgalmazó cégnek

Carole és Michael 1987-ben hozták létre a Party Pieces nevű céget, miután Carole nem talált megfelelő dekorációt Kate 5. születésnapjára.

Csak egyszerű bohócos tányérokat találtam. Rájöttem, hogy van egy piaci rés

– mondta a Daily Mailnek még 2021-ben.

A házaspár hatalmas sikert ért el a Party Pieces-zel. A vállalkozást folyamatosan bővítették, majd főállásban vezették egészen addig, amíg 2023-ban egy vállalkozónak el nem adták.

3. Végig Katalin hercegné mellett volt az egészségügyi megpróbáltatásai során

Katalin hercegné szülei mindvégig mellette álltak, miután 2024 januárjában hasi műtéten esett át.

A szülei meghatározó szerepet töltenek be az unokáik nevelésében és megnyugtató jelenlétet adnak majd, amikor visszatér Windsorba a lábadozás idejére

– mondta egy palotai bennfentes az otthoni felépülésről.

4. Carole időnként csatlakozik a királyi családhoz különböző eseményeken

Ugyan nem sokszor látjuk, de az anyuka olykor feltűnik Katalin hercegné királyi naptárának egyes eseményein. Emellett rendszeresen megjelenik a júniusi Royal Ascoton, és nagyjából ugyanebben az időszakban a wimbledoni teniszbajnokságon is.

5. Remek stílusérzéke van

Végül, de nem utolsó sorban Carole nőies ízlése pontosan megmutatja, Katalin honnan örökölte rendkívüli stílusérzékét. A királyi esküvőn viselt babakék Catherine Walker összeállítástól kezdve a wimbledoni nyári megjelenésein át.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu