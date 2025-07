Nem kér többé a szerepjátékból – Katalin hercegné a saját útját járja

Katalin hercegné súlyos betegsége után új prioritásokat állított fel: mostantól elsődleges számára, hogy időt fordítson önmagára és úgy döntött, nem próbál mindenkinek megfelelni, hanem a saját igényeit helyezi előtérbe.

Katalin hercegné saját útját járja

Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

A hercegné az elmúlt napokban fokozatosan kezdett visszatérni a nyilvános szereplésekhez. Részt vett azon a vacsorán, amelyet Emmanuel Macron francia elnök tiszteletére rendeztek. Ugyanakkor a rangos Royal Ascot lóversenyt kihagyta. Férjéhez, Vilmos herceghez sem csatlakozott az eseményen. A döntés hátterében az áll, hogy a 43 éves walesi hercegné továbbra is a gyógyulásra koncentrál, és nem akarja túlvállalni magát.

A királyi család idén is részt vett a Royal Ascoton, többek között a hagyományos hintós felvonuláson is jelen voltak a Berkshire-i versenypályán. Ez az esemény a nyári királyi naptár egyik fénypontja, amelyet Katalin tavaly is kihagyott. A Kensington-palota mindössze 90 perccel a rendezvény kezdete előtt erősítette meg hivatalosan, hogy a hercegné nem vesz részt az eseményen.

Bár Katalin állítólag csalódottan fogadta, hogy idén sem lehetett ott a családi eseményen amelyen édesanyja, Carole Middleton, valamint sógornője, Alizée Thevenet is jelen volt, egészsége most mindennél fontosabb számára. A tavaly szeptemberben befejezett kemoterápia után elmondta: betegsége „új perspektívát” adott neki. Hozzátette: hosszú az uta a gyógyulásig és a teljes felépülésig, és továbbra is minden napot úgy kell fogadnia, ahogy jön - írja a Hello!.

A hercegné visszatérése a nyilvánosság elé lassú és óvatos, de érthető. A frissen remisszióban lévő rák miatt különösen fontos, hogy ne vállalja túl magát, és továbbra is az egészségére összpontosítson.