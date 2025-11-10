Követelések sorozatával állt elő kilakoltatása előtt a kegyvesztett András herceg

András herceg, aki botrányai után már csak Andrew Mountbatten-Windsor állítólag egy sor követeléssel állt elő, mielőtt lemondana a királyi lakhelyéről, a Royal Lodge-ról.

A kegyvesztett András herceg meghökkentő követelésekkel állt elő. Fotó: AFP

Bukása ellenére még mindig tagad mindent András herceg

A volt herceg látványos bukáson ment keresztül, miután kiderült, hogy üzeneteket váltott a néhai elítélt Jeffrey Epsteinnel, annak ellenére, hogy korábban azt állította, megszakította vele a kapcsolatot. Azóta megfosztották címeitől, és arra utasították, hogy a windsori Royal Lodge-t a következő hónapokban hagyja el. Mindemellett írásos megkeresést kapott, hogy megjelenjen az amerikai kongresszus előtt, és beszéljen arról, mit tudott Epstein ügyeiről.

Mindezek ellenére, András még most is határozottan és következetesen tagadja az összes olyan vádat, amely kiskorúakkal folytatott szexuális kapcsolatot vagy Epsteinhez köthető visszaéléseket érint.

Követelések sorozatával állt elő kilakoltatása előtt

Közeledve a költözési határidőhöz, András állítólag most azt követeli, hogy új otthonában, amely feltehetően a magántulajdonban lévő Sandringham-birtok, megfelelő számú személyzet álljon a rendelkezésére. Illetve elvárja, hogy óriási plüssmackó-gyűjteménye is vele együtt költözhessen, és nem hajlandó bepakolni őket addig, amíg nem születik megállapodás arról, hol fog élni, és ki fog róla gondoskodni.

A volt herceg állítólag szakácsot, házvezetőt, kertészeket és inast is igényel az új helyre. Emellett azt is kéri, hogy szabadon mozoghasson, és ne legyen a házába zárva.

A hírek szerint ez a kérés azzal egy időben merült fel, hogy Andrást eltiltották attól, hogy lovagoljon a windsori kastély területén, bár engedélyezhetik számára, hogy a nyilvánosság elől elzárt részeken sétáljon.

Volt felesége jövője is bizonytalan

András volt felesége, Sarah Ferguson állítólag attól tart, hogy még nincs vége megpróbáltatásainak. Egy bennfentes szerint a pár, akik válásuk ellenére együtt élnek a Royal Lodge-ban, az volt hercegnét nem hagyják nyugodni a történtek.

Különösen aggódik András miatt, mivel tudja, hogy ő az Epstein-botrány középpontjában állt. Arról beszél, hogy sötét erők célozhatják meg őt. Talán ez túlzásnak tűnik, de halálra rémült, és iszonyúan feszült.

- magyarázta a bennfentes.