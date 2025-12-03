Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Egy éve lehet, erre készülhet a kegyvesztett András herceg

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 19:00
Akkora felháborodást váltott ki András herceg botránya, hogy nyilvánosságra hozták bérleti szerződésének részleteit. A dokumentum megdöbbentő részleteket leplezett le, köztük azt, hogy herceg még közel egy évig megúszhatja a kilakoltatást.

A kegyvesztett András herceg további 12 hónapig maradhat a Royal Lodge-ban, annak ellenére, hogy Károly király kiutasította. A hír azután érkezett, hogy vizsgálat indult András bérleti szerződésével kapcsolatban a windsori kastélyban.

Úgy tűnik még hónapokig húzhatja a kiköltözést András herceg.
Úgy tűnik, még hosszú hónapokig húzhatja a kiköltözést András herceg. / Fotó: AFP

Megdöbbentő részletek derültek ki András herceg bérleti szerződéséről

Óriási felháborodást keltett, amikor kiderült, hogy András 2003-ban egy millió fontot (közel 433 millió forintot) fizetett a műemlékvédelem alatt álló Royal Lodge kúria 75 éves bérleti szerződéséért, és azóta évente egy csekély összeget fizet bérleti díjként, de azt is csak akkor, ha követelik tőle. 

A hatóságok nemrég közzétették az ingatlanügyletek részleteit, amelyeket Dan Labbad adott át. Mindemellett nyilvánosságra hozták András bérleti szerződésének részleteit, a bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó záradékkal, amely kimondja, annak ellenére, hogy a kegyvesztett herceget Károly király kirúgta a királyi páholyból, 2026 októberéig a 30 szobás kastélyban maradhat.

A bérleti szerződés szerint András 2025. október 30-án bérlői felmondási ajánlatot tett a szerződés megszüntetésére, a dokumentum feltételei szerint legalább 12 hónapos felmondási idővel. Ez azt jelenti, hogy a következő év október 30-ig a kegyvesztett herceg továbbra is anyagilag felelős az ingatlan karbantartásának és javításának folyamatos költségeiért. Amint az épületet visszaadja a Koronabirtoknak, az átveszi ezt a felelősséget.

A bérleti szerződésből az is kiderül, hogy ha nem lett volna szükség a bérleti szerződés megszűnésekor javításokra, András közel 490 000 fontra (212 millió forintra) lett volna jogosult a bérleti szerződés 2026. október 30-i megszűnéséért. A Koronabirtok azonban azt közölte, hogy az ingatlan november 12-i ellenőrzését követően valószínűtlennek tartották, hogy bármilyen kártérítést fizetnének.

Első értékelésünk szerint, bár a bérleti szerződés lejárta utáni romlás és a szükséges javítások mértéke nem arányos egy ilyen időtartamú bérleti szerződéssel, minden valószínűség szerint azt jelenti, hogy Andrew Mountbatten-Windsornak nem jár semmilyen kártérítés a bérleti szerződés idő előtti felmondásáért... miután a rongálódásokat figyelembe vesszük.

- közölte a Koronabirtok.

Bár András törvényesen még közel 12 hónapig az ingatlanban maradhat, a tervek szerint egy kis rezidenciába költözik a norfolki Sandringham birtokon. A feltételezések szerint a volt herceg januárban költözik át, hogy elkerülje a kínos összetűzéseket a királyi családdal, tekintve, hogy a karácsonyi időszakot együtt töltik a norfolki birtokon - írta a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
