Károly királyt András herceg miatt visszalépésre kényszeríthetik – gondok merültek fel az új otthon körül

Újabb kellemetlen fordulat körvonalazódik András herceg jövőbeli lakhatásával kapcsolatban: brit sajtóértesülések szerint Károly király akár kénytelen lehet felülvizsgálni korábbi döntését, miután problémák merültek fel a Sandringham birtokon található Marsh Farm állapotával kapcsolatban.

Károly király nehezen szabadul András hercegtől

Fotó: AFP

András hercegnek nem tetszik az új otthona

A kegyvesztett herceg – aki Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt elveszítette királyi rangjait és közéleti szerepét – jelenleg arra készül, hogy elhagyja a Berkshire megyében található, 30 szobás Royal Lodge rezidenciát. A terv szerint ideiglenesen a Sandringham birtokon kapna szerényebb elhelyezést, amíg új otthonát alkalmassá nem teszik számára.

A kijelölt Marsh Farm azonban a beszámolók szerint komoly gondokat vet fel. A birtok alacsonyan fekvő, mocsaras területen található, ráadásul jelentős biztonsági átalakításokra van szükség ahhoz, hogy egy ilyen magas profilú személy számára megfelelő legyen. Kapukat, riasztórendszereket építenek ki, de még így is kérdéses, hogy az ingatlan megfelel-e az elvárásoknak.

Kate Mansey, a The Times újságírója szerint András herceg kifejezetten elégedetlen az elrendezéssel, és a szükséges munkálatok mértéke miatt egyre többen kérdőjelezik meg, hogy valóban ez lenne-e a megfelelő megoldás számára. A lap úgy tudja, mindez akár arra is kényszerítheti Károly királyt, hogy másik ingatlant keressen testvérének a birtokon belül.