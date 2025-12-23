Vilmos herceg nagyon mellélőtt, Katalin ezt sosem felejti el neki

Az év ezen időszaka pörgős mindenki számára, még akkor is, ha december utolsó napjaihoz érve az ember szeretne lelassulni és pihenni. Sokan csak ilyenkor veszik meg az ajándékokat, amiből különösen sokra van szüksége Vilmos hercegnek, már csak azért is, mert Katalinnak két héttel karácsony után születésnapja lesz, immár a negyvennegyedeik. Habár a dolga már a gyerekek segítségének köszönhetően talán egyszerűbb lesz a meglepetés terén, volt, amikor igencsak félrenyúlt és olyan borzalmas ajándékot vett Katalinnal, amit a hercegné azóta sem feled.

Vilmos herceg volt, hogy nagyon mellélőtt Katalin ajándékával.

Fotó: PA / Northfoto

Vilmos herceg és a rossz ajándék

A trónörökös még a kapcsolat elején, hirtelen ötlettől vezérelve egy távcsövet vett Katalin hercegnének. Erről pedig egy podcast során mesélt, ahol a vendéglátó, Peter Crouch elárulta, volt olyan egymást követő három év, amikor mindig ugyanolyan esőkabátot vett nejének. Erre kontrázott rá a herceg:

Én egyszer vettem a feleségemnek egy távcsövet. Azóta sem hagyta, hogy elfelejtsem. Ez még az udvarlás elején volt. Azt hiszem, ezzel pecsételődött meg minden. Nem sült el jól. Őszintén szólva, fogalmam sincs, miért vettem neki távcsövet, akkor jó ötletnek tűnt

- jegyezte meg Vilmos.

Vélhetően a herceg azóta már tudja, mivel képes igazán meglepni Katalint. Ez pedig nem hivalkodó, drága ajándék, hanem inkább könnyed, vicces, személyes meglepetés. Úgy tartják, hogy a királyi család tagjai szenteste napján egyenként lopakodnak a fához, hogy elrendezzék az ajándékokat, majd izgatottan várják a 18 órát, amikor elkezdődik a bontogatás. Ezt a folyamatot évtizedeken át a néhai Fülöp herceg felügyelte, aki jelezte, mikor kezdheti valaki kibontani az ajándékait, írja a Mirror.