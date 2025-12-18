Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szakértő leplezte le: ezért másolja Meghan Markle Diana hercegnét

meghan markle
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 19:30
Diana hercegnédivatkirályi család
Ismét fellobbant a régóta parázsló vita, amelyben Meghan Markle-t és Diana hercegnét hasonlítják össze.

Meghan Markle ruhatárát már több mint öt éve árgus szemekkel figyelik és rendszeresen néhai anyósa, Diana hercegné öltözködéséhez hasonítják. A határozott szabásvonalaktól a gondosan megválasztott színpalettákig, a vélt párhuzamok a modern királyi korszak egyik legtartósabb divatvitáját táplálják.

Szakértő elmagyarázza Meghan Markle motivációját
Szakértő magyarázta el Meghan Markle motivációját / Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage /  Northfoto

A szakértő szerint ezért követi Diana stílusát Meghan Markle

Most, hogy egy Diana hercegnét idéző kollázs ismét felütötte a fejét a közösségi médiában, a vita újult erővel tért vissza. A diskurzus középpontjában a királyi család divatszakértője, Rebecca áll. A szakértő a kezdetektől fogva tanulmányozza a sussexi hercegné stílusának fejlődését, valamint azokat a jeleket, amelyek véleménye szerint következetesen Diana legikonikusabb megjelenéseit tükrözik. Rebecca szerint ezek a párhuzamok nem puszta véletlenek, hanem egy évek óta formálódó minta részét képezik.

A kollázs láttán sokakban felmerült a kérdés: a 44 éves Meghan stílusa egy olyan nőt tükröz, aki magabiztosan alakítja a saját divatidentitását, vagy valaki olyané, aki túlságosan is a környezetére támaszkodik? Rebecca véleménye kíméletlen volt.

Sajnos úgy vélem, Meghan a stílus tekintetében mindig másokra tekint mintaként. Mint tudjuk, ez nem korlátozódik csupán Dianára vagy Katalin hercegnére. Élete különböző szakaszaiban Meghan láthatóan erősen támaszkodik a környezetében élők, vagy az általa csodált személyek stílusára és ízlésére

- mondta el Rebecca, hozzátéve, szerinte ez szándékos, mivel Meghan kifejezetten arra vágyik, hogy összehasonlítsák őt Dianával, épp ezért, a színkombinációkat, a testbeszédet és a kiegészítőket is átemeli.

Rebecca meglátása szerint ezek nem csak finom utalások, hanem tudatos rekonstrukciók. A szakértő nem riadt vissza attól a felvetéstől sem, hogy Meghan divatválasztásai stratégiailag, a maximális hatás érdekében vannak összeállítva:

Ez százszázalékosan a közönségre gyakorolt hatásról szól. Ne feledjük a régi mondást: 'A negatív reklám is reklám': az ilyen húzásokkal folyamatosan szerepel a sajtóban, és kiemelt téma marad a közösségi médiában.

Rebecca ugyanakkor rámutatott arra, ez egy idő után káros is lehet, mivel teljesen aláássa Meghan Markle hitelességét:

Meghan a divatvilág meghatározó alakjaként szeretné pozícionálni magát, de ehhez mindenekelőtt rá kellene jönnie, hogy ki is ő valójában.

A szakértő hozzátette, ezek az összehasonlítások azzal a kockázattal is járnak, hogy Meghan örökre valaki másnak az árnyékában marad - számolt be róla az Express.

Szerintem a stílusának tükröznie kellene, hogy ki is ő: kétgyermekes édesanya, üzletasszony, és, akár tetszik az embereknek, akár nem, híresség

- jelentette ki Rebecca.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu