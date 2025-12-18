Szakértő leplezte le: ezért másolja Meghan Markle Diana hercegnét

Meghan Markle ruhatárát már több mint öt éve árgus szemekkel figyelik és rendszeresen néhai anyósa, Diana hercegné öltözködéséhez hasonítják. A határozott szabásvonalaktól a gondosan megválasztott színpalettákig, a vélt párhuzamok a modern királyi korszak egyik legtartósabb divatvitáját táplálják.

A szakértő szerint ezért követi Diana stílusát Meghan Markle

Most, hogy egy Diana hercegnét idéző kollázs ismét felütötte a fejét a közösségi médiában, a vita újult erővel tért vissza. A diskurzus középpontjában a királyi család divatszakértője, Rebecca áll. A szakértő a kezdetektől fogva tanulmányozza a sussexi hercegné stílusának fejlődését, valamint azokat a jeleket, amelyek véleménye szerint következetesen Diana legikonikusabb megjelenéseit tükrözik. Rebecca szerint ezek a párhuzamok nem puszta véletlenek, hanem egy évek óta formálódó minta részét képezik.

A kollázs láttán sokakban felmerült a kérdés: a 44 éves Meghan stílusa egy olyan nőt tükröz, aki magabiztosan alakítja a saját divatidentitását, vagy valaki olyané, aki túlságosan is a környezetére támaszkodik? Rebecca véleménye kíméletlen volt.

Sajnos úgy vélem, Meghan a stílus tekintetében mindig másokra tekint mintaként. Mint tudjuk, ez nem korlátozódik csupán Dianára vagy Katalin hercegnére. Élete különböző szakaszaiban Meghan láthatóan erősen támaszkodik a környezetében élők, vagy az általa csodált személyek stílusára és ízlésére

- mondta el Rebecca, hozzátéve, szerinte ez szándékos, mivel Meghan kifejezetten arra vágyik, hogy összehasonlítsák őt Dianával, épp ezért, a színkombinációkat, a testbeszédet és a kiegészítőket is átemeli.

Rebecca meglátása szerint ezek nem csak finom utalások, hanem tudatos rekonstrukciók. A szakértő nem riadt vissza attól a felvetéstől sem, hogy Meghan divatválasztásai stratégiailag, a maximális hatás érdekében vannak összeállítva:

Ez százszázalékosan a közönségre gyakorolt hatásról szól. Ne feledjük a régi mondást: 'A negatív reklám is reklám': az ilyen húzásokkal folyamatosan szerepel a sajtóban, és kiemelt téma marad a közösségi médiában.

Rebecca ugyanakkor rámutatott arra, ez egy idő után káros is lehet, mivel teljesen aláássa Meghan Markle hitelességét:

Meghan a divatvilág meghatározó alakjaként szeretné pozícionálni magát, de ehhez mindenekelőtt rá kellene jönnie, hogy ki is ő valójában.

A szakértő hozzátette, ezek az összehasonlítások azzal a kockázattal is járnak, hogy Meghan örökre valaki másnak az árnyékában marad - számolt be róla az Express.

Szerintem a stílusának tükröznie kellene, hogy ki is ő: kétgyermekes édesanya, üzletasszony, és, akár tetszik az embereknek, akár nem, híresség

- jelentette ki Rebecca.