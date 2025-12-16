Ez Harry herceg kétségbeesett oka a békülésre – a szakértők szerint az egész csak színjáték

Újra napirendre került Harry herceg brit biztonsági védelme, miközben királyi szakértők szerint a Sussex hercege nem pusztán a családja védelme miatt próbál visszautat találni a brit királyi körökhöz – hanem saját, megkopott imázsát is szeretné helyreállítani.

Harry herceg élvezi a hercegség velejáróit.

Fotó: Tom Maddick / SWNS / Northfoto

Harry herceg védekezik

Harry herceg idén májusban elveszítette azt a jogi csatát, amelyben azt kérte, hogy a hazalátogatásai során automatikusan rendőri védelemben részesüljön. Most azonban a brit belügyminisztérium újraértékeli a döntést, és ismét felülvizsgálják, járhat-e számára kiemelt védelem, amikor az Egyesült Királyságba látogat.

A herceg korábban többször hangsúlyozta: nem érzi biztonságosnak, hogy családját az Egyesült Királyságba hozza, amíg nem garantált a megfelelő védelem. Ennek következtében Károly király eddig mindössze egyszer találkozott unokáival, még 2022-ben, II. Erzsébet királynő platinajubileumi ünnepségei idején.

Kinsey Schofield királyi szakértő szerint azonban Harry újabb kérése mögött más szándék is meghúzódhat. Úgy véli, a herceg célja az, hogy „újraélessze a királyi márkáját”, és azt később könyvek, televíziós projektek vagy fizetett szereplések formájában kamatoztassa.

Harry kétségbeesetten szeretné visszanyerni azt a vidám, szerethető hercegképet, amelyet a közönség egykor imádott, de szerintem túl sok kár történt ahhoz, hogy ez teljes mértékben sikerüljön

– fogalmazott Schofield. Hozzátette: a herceg évek óta az áldozatszerepre épít, amit a közönség jelentős része már elutasít.

A szakértő szerint Harry legutóbbi médiamegjelenései sem a kibékülés irányába mutatnak. A herceg nemrég váratlanul feltűnt Stephen Colbert műsorában, ahol Donald Trumpot gúnyolva arról beszélt, hogy Amerika „királyt választott”. A megjegyzés a baloldali „No Kings” tüntetésekre utalt, és Schofield szerint kifejezetten felelőtlen húzás volt, amely akár a királyi család és az Egyesült Államok elnöke közötti kapcsolatot is bonyolíthatja.

„Ez nem úgy hangzik, mint egy ember, aki valóban békülni akar a családjával”

– mondta.