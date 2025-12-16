Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez Harry herceg kétségbeesett oka a békülésre – a szakértők szerint az egész csak színjáték

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 21:00
Károly királykirályi család
Hátsó szándék lapul a döntés mögött? Ezt követeli Harry herceg.

Újra napirendre került Harry herceg brit biztonsági védelme, miközben királyi szakértők szerint a Sussex hercege nem pusztán a családja védelme miatt próbál visszautat találni a brit királyi körökhöz – hanem saját, megkopott imázsát is szeretné helyreállítani.

Harry herceg élvezi a hercegség velejáróit
Harry herceg élvezi a hercegség velejáróit.
Fotó: Tom Maddick / SWNS /  Northfoto

Harry herceg védekezik

Harry herceg idén májusban elveszítette azt a jogi csatát, amelyben azt kérte, hogy a hazalátogatásai során automatikusan rendőri védelemben részesüljön. Most azonban a brit belügyminisztérium újraértékeli a döntést, és ismét felülvizsgálják, járhat-e számára kiemelt védelem, amikor az Egyesült Királyságba látogat. 

A herceg korábban többször hangsúlyozta: nem érzi biztonságosnak, hogy családját az Egyesült Királyságba hozza, amíg nem garantált a megfelelő védelem. Ennek következtében Károly király eddig mindössze egyszer találkozott unokáival, még 2022-ben, II. Erzsébet királynő platinajubileumi ünnepségei idején. 

Kinsey Schofield királyi szakértő szerint azonban Harry újabb kérése mögött más szándék is meghúzódhat. Úgy véli, a herceg célja az, hogy „újraélessze a királyi márkáját”, és azt később könyvek, televíziós projektek vagy fizetett szereplések formájában kamatoztassa.

Harry kétségbeesetten szeretné visszanyerni azt a vidám, szerethető hercegképet, amelyet a közönség egykor imádott, de szerintem túl sok kár történt ahhoz, hogy ez teljes mértékben sikerüljön

 – fogalmazott Schofield. Hozzátette: a herceg évek óta az áldozatszerepre épít, amit a közönség jelentős része már elutasít.

A szakértő szerint Harry legutóbbi médiamegjelenései sem a kibékülés irányába mutatnak. A herceg nemrég váratlanul feltűnt Stephen Colbert műsorában, ahol Donald Trumpot gúnyolva arról beszélt, hogy Amerika „királyt választott”. A megjegyzés a baloldali „No Kings” tüntetésekre utalt, és Schofield szerint kifejezetten felelőtlen húzás volt, amely akár a királyi család és az Egyesült Államok elnöke közötti kapcsolatot is bonyolíthatja. 

„Ez nem úgy hangzik, mint egy ember, aki valóban békülni akar a családjával”

 – mondta. 

A szakértő szerint a hercegben komoly sértettség él amiatt, hogy nem kezelik ugyanúgy, mint bátyját, Vilmos herceget. Ugyanakkor emlékeztetett arra is: Vilmos egész életét a koronának szentelte, míg Harry tudatosan hátat fordított ennek a szerepnek. II. Erzsébet királynő korábban világossá tette, hogy nincs „félig bent, félig kint” megoldás a királyi családban, derül ki a Mirror cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu