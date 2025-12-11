Gyászol Vilmos herceg, nagy baj történt

Gyászol Vilmos herceg. A trónörökös érzelmes levéllel búcsúzott Dr. Iain Douglas-Hamilton természetvédőtől, aki 83 éves korában hunyt el. A walesi herceg az Instagramon fejezte ki részvétét a környezetvédő családjának, miközben felelevenítette néhány közös, Afrikában töltött emléküket.

Gyászol Vilmos herceg, így búcsúzik

Nagyon elszomorított Iain Douglas-Hamilton halálának híre, aki egész életét a természetvédelemnek szentelte, és akinek munkássága maradandó hatást gyakorol az elefántok iránti megbecsülésünkre és megértésünkre. Az Afrika földjén együtt töltött idő emléke örökre velem marad. Gondolataim Iain családjával vannak, különösen feleségével, Oriával és gyermekeikkel, Sabával és Dudúval

- írta a trónörökös azok után, hogy Iain elefántmentő alapítványa közleményben árulta el, elhunyta természetvédő:

Mély fájdalommal jelentjük be Dr. Iain Douglas-Hamilton halálát, a neves skót zoológusét, a Save the Elephants alapítójáét és elnökéét. Iain tegnap éjjel, Nairobiban hunyt el, 83 éves korában. Az elefántvédelem úttörő alakja volt, aki újszerű kutatásaival forradalmasította az afrikai elefántokról alkotott ismereteinket.

A walesi herceg hosszú ideje tekinti a természetvédelmet közéleti munkássága egyik alappillérének. Dr. Douglas-Hamiltonnal való kapcsolata évek alatt formálódott, közös afrikai munkáik során. Vilmos korábban többször beszélt arról, milyen hatást gyakoroltak rá ezek a korai afrikai élmények és, hogy a természetvédelmi vezetőkkel töltött idő miként formálta környezetvédelmi és vadállomány-megőrzési szemléletét, írja a Mirror.