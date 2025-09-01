Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Vilmos hercegnek elege lett – ezért kezd új életet a család

Katalin hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 18:30
A költözés mögött több, mélyebb ok is áll. Úgy tűnik, Vilmos nem fél új hagyományokat teremteni.

Vilmos herceg és Katalin hercegné hamarosan új otthonba költöznek: a windsori birtokon található Forest Lodge lehet a család következő állomása. A döntés mögött azonban nemcsak praktikus okok állnak, ez sokkal inkább egy tudatos életmódváltás része.

Vilmos hercegnek elege lett – ezért kezd új éltetet a család
Vilmos hercegnek elege lett, ezért költöznek
Fotó: i-Images / Pool /  Northfoto

Vilmos herceg nyugalomra vágyik

A pár jelenlegi otthonát, az Adelaide Cottage-t felújítják, így kézenfekvőnek tűnt a költözés. De a Forest Lodge-ra esett választásuk több szempontból is figyelemre méltó: ez lehet az a hely, ahol Vilmos herceg akkor is maradni szeretne, amikor egyszer trónra lép, ahelyett, hogy a hagyományos uralkodói rezidenciák egyikébe, például a Buckingham-palotába költözne.

A királyi ügyek szakértője, Jennie Bond szerint Vilmos döntése messze túlmutat a lakcímen:

Vilmos egy stabil, nyugodt és privát családi életet akar felépíteni, olyat, amilyen neki sosem adatott meg gyerekként. Már rég eldöntötte, hogy másképp akarja csinálni. A királyi családot kis k-val írja, és nem a hagyományos pompára, hanem az otthon melegségére helyezi a hangsúlyt.

A Forest Lodge ebbe a képbe tökéletesen illik. Nem hivalkodó, távol esik a reflektorfénytől, és lehetőséget ad arra, hogy a család valóban gyökeret eresszen.

Sokan úgy látják, hogy ez a döntés egyfajta szakítás a monarchia eddigi hagyományaival, hiszen Vilmos lehet az első olyan uralkodó, aki nem kastélyban vagy palotában él majd. De Bond szerint ez egyáltalán nem zavarja őt, sőt, már régóta ezen gondolkodik. A szakértő úgy véli, Vilmos és Katalin tudatosan Diana nyomdokain járnak. Szeretnének meleg, szeretetteljes otthont teremteni gyermekeiknek, távol a túlzásoktól és a merev udvari protokolltól.

És bár Katalin már több mint egy évtizede a királyi család aktív tagja, nem ebben nőtt fel, és talán épp ezért vágyik egy egyszerűbb életre.

Katalin számára ez valószínűleg hatalmas megkönnyebbülés. Ő egy boldog, normális családi házból jött, és aligha lelkesedne a gondolattól, hogy egy huzatos, ősi kastélyban, vagy egy 800 szobás palotában éljen London közepén.

- Mondta Bond a Mirror-nak.

 

