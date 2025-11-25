Elképesztő jövendöléssel állt elő az élő Nostradamus, a királyi családról van szó

Az élő Nostradamusnak kikiáltott férfi nemrég arra figyelmeztetett, hogy olyan események fognak bekövetkezni, amelyek az egész világot és a brit királyi családot is megrázzák majd.

Az élő Nostradamus ismét meghökkentő jóslatokkal állt elő, szerinte ugyanis fontos események fognak történni a brit királyi családban / Fotó: Forrás: MTI/AP/Királyi udvar/Hugo Burnand/Hugo Burnand

Azok számára, akik nem hallottak még az élő Nostradamusról - akit nem szabad összetéveszteni az eredeti Nostradamusszal, a 16. században élt asztrológussal -, eláruljuk, ő a brazil influenszer, Athos Salomé. A férfi az elmúlt néhány évben jelentős követőtáborra tett szert, miután állítása szerint számos világszintű eseményt előre látott, így például a Covid19-járványt, II. Erzsébet királynő halálát és a 2024-es párizsi olimpiai játékok elleni kibertámadásokat is. Legutóbbi figyelmeztetésében a 39 éves látnok hatalmas felfordulást jósol a brit királyi család számára az elkövetkező hónapokban.

A Daily Mailnek adott interjúban Salomé megjósolta, hogy a brit monarchiában 2025 vége és 2026 eleje között bármikor bekövetkezhet egy „fontos esemény”, amely valószínűleg egy kulcsfontosságú tag egészségi állapotához kapcsolódik. Salomé nem árult el további részleteket arról, hogy mi történhet, de utalt arra, hogy az esemény helyrehozhat néhány megromlott családi kapcsolatot.

Az eredmény? Szimbolikus visszatérés az Egyesült Királyságba, fegyverszünet Károly királlyal és Eugénia hercegnővel. Vilmos herceg azonban továbbra is töréspont marad

– folytatta, utalva ezzel Harry hercegre és családjára, akik jelenleg Kaliforniában élnek. Emellett úgy vélte, hogy a Harry és Vilmos közötti konfliktus véget érhet, de figyelmeztetett, hogy ez csak a távoli jövőben fog bekövetkezni, és a gyermekeiket is érinteni fogja. „A teljes megbékélés a következő generációtól fog származni: Vilmos és Katalin gyermekei fogják helyreállítani a kapcsolatot Harry gyerekeivel, Archie-val és Lilibettel” – jósolta Salomé.

2025 már eddig is nehéz év volt a királyi család számára, mivel Károly király öccsét, Andrást nemrég megfosztották a királyi címeitől az elítélt szexuális bűnöző, Jeffrey Epsteinhez fűződő állítólagos kapcsolata miatt. Eközben a uralkodó továbbra is rákkezelésen vesz részt, miután 2024-ben prosztatarákot diagnosztizáltak nála.