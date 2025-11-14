77 éves lett III. Károly király, megható ajándék vár rá

77 éves lett III.Károly király. A brit uralkodó habár hivatalos születésnapi ünnepségét már nyáron megtartotta a hagyományos Trooping the Colour során, családja szűk körében most, az anyakönyvezett dátumon, november 14-én tartja. Ennek alkalmából pedig három Angliában élő unokája, György, Sarolta és Lajos különleges ajándékkal készül neki. Erről pedig nem más számolt be, mint egy egykori királyi inas, Grant Harrold.
A hírek szerint a fiatalok saját készítésű születésnapi üdvözlőkártyával készültek nagypapájuknak:
György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg biztosan készítenek valami különleges ajándékot a nagyapjuknak. Szerintem saját készítésű kártyát is csinálnak majd, amit minden nagyszülő imád kapni. Katalin és Vilmos ugyanis szeretnek kézműveskedni a gyerekekkel, ezért arra számítok, hogy valami igazán különlegeset készítenek. Korábban is láthattuk, hogy anyák napjára készítettek kártyákat Katalinnak, így azt gondolom, a házi készítésű üdvözlőkártyák már a királyi születésnapok fontos részévé váltak
- közölte az egykori királyi dolgozó kiemelve, két évvel ezelőtt Lilibet és Archie is megható ajándékkal készült Károlynak: videóüzenetben szülétésnapi dalt énekeltek tengerentúl lévő nagypapájuknak, akikkel Lilibet soha nem találkozott még személyesen.
De az ajándékozást maga III. Károly is rendkívül szereti: elsőszülött unokájának, Györgynek például az első születésnapjára egy 18 ezer font, közel 8 millió forint értékű díszes játékházat adott, írja a Mirror.
