77 éves lett III. Károly király, megható ajándék vár rá

77 éves lett III.Károly király. A brit uralkodó habár hivatalos születésnapi ünnepségét már nyáron megtartotta a hagyományos Trooping the Colour során, családja szűk körében most, az anyakönyvezett dátumon, november 14-én tartja. Ennek alkalmából pedig három Angliában élő unokája, György, Sarolta és Lajos különleges ajándékkal készül neki. Erről pedig nem más számolt be, mint egy egykori királyi inas, Grant Harrold.

77 éves lett III. Károly király, különleges ajándékra számíthat / Fotó: PA / Northfoto

77 éves lett III. Károly király, különleges ajándékra számíthat

A hírek szerint a fiatalok saját készítésű születésnapi üdvözlőkártyával készültek nagypapájuknak:

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg biztosan készítenek valami különleges ajándékot a nagyapjuknak. Szerintem saját készítésű kártyát is csinálnak majd, amit minden nagyszülő imád kapni. Katalin és Vilmos ugyanis szeretnek kézműveskedni a gyerekekkel, ezért arra számítok, hogy valami igazán különlegeset készítenek. Korábban is láthattuk, hogy anyák napjára készítettek kártyákat Katalinnak, így azt gondolom, a házi készítésű üdvözlőkártyák már a királyi születésnapok fontos részévé váltak

- közölte az egykori királyi dolgozó kiemelve, két évvel ezelőtt Lilibet és Archie is megható ajándékkal készült Károlynak: videóüzenetben szülétésnapi dalt énekeltek tengerentúl lévő nagypapájuknak, akikkel Lilibet soha nem találkozott még személyesen.

De az ajándékozást maga III. Károly is rendkívül szereti: elsőszülött unokájának, Györgynek például az első születésnapjára egy 18 ezer font, közel 8 millió forint értékű díszes játékházat adott, írja a Mirror.