Katalin hercegné elárulta: gyermekei királyi tradíciót szegtek meg

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 18:30
György herceg és Sarolta hercegnő nem követte a hagyományokat.
A karácsony az az időszak, amikor a családok és szeretteik összegyűlnek. Ez a brit királyi családra is igaz, akik minden évben a norfolki Sandringhamben töltik együtt az ünnepi időszakot. Sokunkhoz hasonlóan számos hagyományt követnek, amelyek közül több a német gyökereikre vezethető vissza. Az egyik legfontosabb szokás szerint Károly király, Vilmos herceg és Katalin hercegné szenteste napján, december 24-én cserélnek ajándékot, délután. Volt azonban olyan alkalom, hogy ezt a tradíciót György herceg és Sarolta hercegnő bizony megszegte.

Katalin hercegné leplezte le a gyermekeit

Arról, hogy királyi család december 24-én, a teadélután során hogyan szokott ajándékot bontani, először Harry mesélt az önéletrajzi könyvében: 

Sandringhamben voltunk egy nagy teremben, ahol egy hosszú asztalt fehér terítő és fehér névkártyák borítottak. A szokás szerint az este elején mindannyian megkerestük a helyünket, megálltunk az ajándékaink halmaza előtt. Aztán hirtelen mindenki egyszerre kezdte kibontani őket. Teljes káosz lett belőle: rengeteg családtag beszélt egyszerre, húzták a masnikat és tépték a csomagolópapírt

 - írta Károly és Diana fiatalabbik gyermeke.

Nos, ezt a hagyományt "szegte" meg egyszer György és Sarolta, akik 2018-ban december 25-én reggel nyitották ki az ajándékokat. Ami pedig a meglepetéseket illeti, a hercegné azt is elárulta, inkább a partikát tartja szem előtt, amikor ajándékoz. Ezt Katie Nicholl királyi író is megemlítette: 

György élvezi az iPad használatát az iskolában, ő és Sarolta is elég jártasak a technikában, és mint a legtöbb gyereknek, nekik is valószínűleg szerepelnek technikai kütyük a kívánságlistájukon. Biztos vagyok benne, hogy nem szenvednek hiányt semmiben, de a technológia és a képernyőidő tekintetében nagyon óvatosak, és nem akarják őket elkényeztetni túlzott ajándékozással. Ha számítógépes játék vagy hasonló dolog kerül szóba, akkor is figyelnek a képernyő előtt töltött időre, ezért inkább praktikus ajándékot választanak

 - idézte őt a Mirror

 

