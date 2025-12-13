Meghan Markle váratlanul megszólalt Harryről – mindössze órákkal a király rákállapotáról szóló bejelentése előtt

Váratlan bejelentéssel jelentkezett Meghan Markle, Sussex hercegnéje, mindössze órákkal azelőtt, hogy III. Károly király személyes üzenetet adna közre daganatos megbetegedéséről és felépüléséről. A hercegné az Instagramon osztotta meg legújabb szakmai projektjét, amelyet férjével, Harry herceggel közösen jegyeznek.

Meghan Markle sok nehézségen ment keresztül.

Fotó: PA / Northfoto

Erre készül Meghan Markle

Meghan az elmúlt hetekben különösen nehéz időszakon ment keresztül. Netflixes karácsonyi műsorának bemutatását követően világszerte címlapokra került az elhidegült édesapja, Thomas Markle egészségi állapota, miután sürgősségi műtét során amputálni kellett a lábát. Később kiderült, hogy Meghan egy személyes levélben vette fel vele a kapcsolatot.

Most azonban a hercegné ismét a munkára helyezte a hangsúlyt. Bejelentette, hogy az Archewell Productions égisze alatt Harry herceggel együtt társ-producerei egy új dokumentumfilmnek, amely a Girl Scout süteményárusító szezon kulisszái mögé enged bepillantást. Az alkotást a Sundance Filmfesztiválon mutatják be.

A filmet Alysa Nahmias rendezi, és négy elszánt kislány történetét követi, akik a „Cookie Queen” címért versenyeznek egy több százmillió dolláros üzlet világában, ahol a gyermeki álmok és a komoly ambíciók találkoznak.

Meghan elárulta, személyes kötődése is van a projekthez, hiszen gyerekként maga is Girl Scout volt, ráadásul édesanyja, Doria vezette a csoportját.

„Ellenállhatatlan lehetőség volt számomra”

– írta, hozzátéve, hogy már az első felvételek megtekintésekor tudták, részesei szeretnének lenni a dokumentumfilmnek.

A bejelentést egy eddig nem látott gyermekkori fotóval is kiegészítette, amelyen édesanyjával és társaival látható Los Angelesben, Girl Scout egyenruhában.

Meghan posztja szinte egy időben jelent meg azzal a hírrel, hogy III. Károly király előre rögzített, személyes hangvételű üzenetet készített rákbetegségéről. A felvételt a Stand Up To Cancer 2025 kampány részeként sugározzák a Channel 4 csatornán.