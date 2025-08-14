UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
"Őrülten hullik a hajam" – rákbetegségéről beszélt Jessie J, így van most az énekesnő

Jessie J
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 11:25
Az énekesnő június 3-án beszélt először rákdiagnózisáról. Most kiderült, hogy viseli azóta a betegséget Jessie J.

Jessie J-t, ahogy korábban beszámoltunk róla, mellrákkal diagnosztizálták. A nyár elején életmentő műtéten kellet átesnie, azonban a műtét után a tüdejében folyadék képződött egy fertőzés miatt, ezért ismét kórházba kellett szállítani. Most beszámolt rajongóinak az egészségügyi helyzetéről.

Mellrákkal küzd a tehetséges énekesnő, Jessie J
Mellrákkal küzd a tehetséges énekesnő, Jessie J Fotó: Cat Morley / Northfoto

Így van jelenleg Jessie J

A 37 éves énekesnő, Jessie J elmondása szerint júniusban masztektómián esett át, és múlt hónapban felfedte, hogy a betegség nem terjedt tovább. A minap Instagram-posztjában pedig így írt rajongóinak: „A műtét óta az egész hajam őrülten hullik. Ma öt hete volt a műtétem, és egész jól érzem magam."

Hozzátette: próbálja kitalálni, hogyan fog kinézni a következő hat hónap az életében.

„Tudom, hogy változtatni kell, és nem tudok mindent csinálni, amit eredetileg kellett volna, de csak azt szeretném, hogy a lehető legjobban működjön mindenki számára, magamnak, Sky-nak, a rajongóimnak, de a megfelelő sorrendben. Ez olyan nehéz, mindig lesznek csalódott emberek, a szemléletem mindenről annyit változott."

Az egygyermekes énekesnő, aki a „Price Tag” és a „Bang Bang” slágerekkel vált ismertté, azt is elárulta, hogy új dala hamarosan megjelenik. Ugyanakkor Jessie biztos benne: betegsége miatt nem tud majd annyi promóciót vállalni hozzá, mint a korábbi dalok esetében – írja a The Sun.

 

