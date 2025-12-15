Innen nincs visszaút, Meghan és Harry újabb karácsonyt töltenek szeretteik nélkül

Meghan Marklenak nincs tervben, hogy a Fülöp-szigetekre utazzon beteg édesapjához, pedig számára ez könnyen megoldható lenne.

Meghan Markle és Harry herceg újabb karácsonyt tölt egyedül

Fotó: Northfoto / hot! magazin

A sussexi hercegné a Netflix ünnepi különkiadásában ugyan boldogan beszél a karácsonyról, az elmúlt heteket azonban ismét családi konfliktusok árnyékolták be. Egy forrás szerint Meghan Markle és Harry herceg az újévi ünnepségek alkalmából elhagyják majd az országot, karácsonykor azonban ismét a kaliforniai Montecitóban maradnak gyermekeikkel, Archieval és Lilibettel. Markle édesanyja, Doria Ragland is meglátogatja őket az ünnepek alatt.

Édesapját, Thomas Marklet a hercegné 2018 óta nem látta. Nemrég derült ki, hogy apja lábát amputálni kellett, ezt követően Markle állítólag levelet küldött neki.

Meghan Markle nem igazán érdeklődik apja iránt

December 3-án, ugyanazon a napon, amikor bemutatták Meghan műsorának ünnepi különkiadását, a 81 éves Thomas Markle sürgősségi lábamputáción esett át a Fülöp-szigeteken, ahol jelenleg él.

Thomas Markle egy interjúban elmondta, hogy hosszú ideig semmilyen hírt nem kapott lányától, és így fogalmazott:

Nem akarok Meghantól elidegenedve meghalni. Szeretném megismerni az unokáimat. Jó lenne a férjével is találkozni.

Egy bennfentes megerősítette, hogy a hercegnének továbbra sincsenek tervei arra vonatkozóan, hogy találkozzon apjával. Egy másik, a családot jól ismerő forrás hozzátette:

Meghan már nagyon régóta tudja apja telefonszámát, szobaszámát és a kórház nevét… még csak fel sem hívta.

Mindeközben a sussexiek egy újabb karácsonyt töltenek a királyi családtól elkülönítve. A királyi família az ünnepeket III. Károly norfolki otthonában, Sandringhamben tölti.

Bár a 41 éves Harry herceg több mint 18 hónapnyi hallgatás után szeptemberben végre találkozott apjával, a pár nem kapott meghívást Sandringhambe - írja a Page Six. A 77 éves Károly király több mint egy éve küzd rákkal, de pénteken elárulta: bár még nem került remisszióba, jó úton halad a gyógyulás felé.