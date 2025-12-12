Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
III. Károly király: jövőre már kevesebb kezelésre lesz szükségem

III. Károly király
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 21:56
A brit uralkodó közölte, hogy daganatos megbetegedése jövőre már kevesebb kezelést igényel az eddigieknél.

III. Károly király a Channel 4 brit közszolgálati televízió "Szálljunk szembe a rákkal" című, péntek este közvetített műsorában először szólt személyesen és nyilvánosan tavaly megállapított betegségének kezeléséről.

Úgy fogalmazott: a korai diagnózis és a hatékony orvosi beavatkozás eredményeként, valamint annak is köszönhetően, hogy tartotta magát orvosainak utasításaihoz, 2026-ban már csak szűkített kezelési programra lesz szüksége.

A 77 esztendős uralkodó kiemelte előre rögzített üzenetében, hogy a daganatos betegek gyógyulási esélyeit rendkívül nagy mértékben javítja a betegség korai észlelése.

A Buckingham-palota tavaly februárban jelentette be, hogy III. Károlynál orvosai daganatos betegséget diagnosztizáltak, a megbetegedés pontos mibenlétét azonban az udvar azóta sem ismertette – írja az MTI.

 

