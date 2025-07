Spórolás indul - Harry herceg és Meghan leépítette a személyzetet

Harry herceg és Meghan Markle megszakították a kapcsolatot a kommunikációs csapatukkal, mivel minden erejükkel a pénzmegtakarításra összpontosítanak.

Harry herceg és Meghan Marke minden erejével a pénzmegtakarításra összpontosít (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Harry herceg felesége is partner a takarékoskodásban

Egy hónap sem telt el azóta, hogy a sussex-i herceg és hercegné megvált hat alkalmazottjuktól. Most kiderült, hogy Harry herceg és Meghan Markle már összesen 25 beosztottat bocsájtott el, amióta 2020-ban kivált a királyi családból. Közülük többen is a házon belüli személyzethez tartoztak. A háttérben valószínűleg anyagi problémák lehetnek, ugyanis a házaspárnak elképesztően magas rezsivel kell számolnia havonta és már a biztos anyagi forrásai is egyre csak fogyóban vannak.

Anyagi gondokkal küzdenek

Harry herceg és Meghan Markle egyik biztos jövedelemforrása a Netflixhez kapcsolódik. A streamingóriással kötött szerződés a hírek szerint akár 100 millió dollárt is érhet, bár egyes források szerint csupán 20 milliót ér és ráadásul idén le is jár. A dokumentumsorozataik nem hoztak akkora sikert, mint várták, a Szeretettel: Meghan pedig hatalmas bukás volt. A Netflix pedig mostantól a 'first look' megállapodásokat részesíti előnyben az átfogó exkluzív szerződések helyett, ami azt jelenti, hogy Harry herceg és Meghan Markle a jelenlegi szerződésüknél jóval kevesebb pénzért írhatnak újra alá. Ez hatalmas visszaesés lehet a párnak, ugyanis rengeteg költséggel üzemelnek.

A Szeretettel: Meghan hatalmas bukás volt a Netflixen (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Több millió dolláros havi kiadásai vannak

A rengeteg utazás, a biztonsági számlák, az amerikai otthonuk finanszírozása a 2 millió dollárt is eléri havonta. A PageSix értesülései szerint 14,65 millió dollárt költöttek az otthonukra, miután az Egyesült Államokba költöztek. Ebből az önerő 5 millió dollár volt, a maradék 9,5 millió dollár összegre jelzáloghitelt vettek fel. Ezen kívül évente 288 ezer dollár ingatlanadót kell fizetniük.

Harry herceg Meghan Markle mellett nem tudta visszafogni a költekezést, 25 alkalmazottól váltak meg (Fotó: mpi43 / Northfoto)

Sokan maguktól távoznak

Mindeközben az a hír kezdett el terjengeni, hogy nem könnyű velük együtt dolgozni. Amire ráerősített az a tény, hogy az évek során az alkalmazottak közül sokan maguktól távoztak. Harry herceg és Meghan Markle elvesztette a a Los Angeles-i sajtófőnök-helyettesüket, az európai kommunikációs igazgatójukat, az Archewell kommunikációs igazgatóját és az operációs vezetőjét. Továbbá távozott még Meghan Markle szociális és egy személyes asszisztense is. 2018-ban pedig Jason Knauf, a kommunikációs titkáruk hivatalos panaszt tett ellenük, amelyben azt állította, hogy a sussex-i hercegné zaklatta a Buckingam palotában dolgozó munkatársait. 2020 óta tartó alkalmazottak közötti hatalmas fluktuáció pedig csak nehezebbé teszi a körülményeiket.