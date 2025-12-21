Harry herceg balesetet szenvedett, orvost riasztottak

Harry herceg váratlanul jelent meg egy coloradói lovaspóló-mérkőzésen, ahol kisebb balesetet szenvedett. Szerencsére a könnyebb sérülés után gyorsan talpra állt, így nem lett nagyobb botrány az esetből.
A sussexi herceg meglepetésszerűen látogatott el egy Aspenben megrendezett pólóbajnokságra. Még a szervezők is meglepődtek, amikor a 41 éves herceg csütörtökön megjelent, hogy megtekintse a mérkőzéseket. Nem sokkal később arra is rávette őket, hogy pályára léphessen az egyik meccsen.
Miután lóra ült és nagy sebességgel vágtázott, próbálva pontot szerezni, hogy csapata bejusson a következő fordulóba, egy kisebb incidens történt. Játék közben az ellenfél egyik ütője eltalálta a herceg kezét. Az ütést a világhírű pólójátékos, Nacho Figueras ütője okozta.
Az eset után a mérkőzést rövid időre félbeszakították, hogy Harry herceget megvizsgálják, és meggyőződjenek arról, hogy jól van. Ezt követően, mintha mi sem történt volna, visszaült a lovára és folytatta a játékot, bár csapata végül vereséget szenvedett.
Nem ez volt az első mérkőzés, amelyen részt vett: az előző napon is játszott, bár a szervezők elmondása szerint nem tudták előre, hogy a herceg többször is meg fog jelenni a tornán.
A baleset ellenére a szervezők hangsúlyozták, hogy Harry herceg és Nacho Figueras között nincs harag, továbbra is jó barátok, sőt a mérkőzés előtt együtt síeltek.
Harry herceg felesége, Meghan ezúttal nem tartott az eseményre. A hercegné úgy döntött, hogy otthon marad, saját munkájára koncentrál, és gondoskodik két gyermekükről, Archie-ról és Lilibetről.
Harry herceg gyermekkorától kezdve kapcsolatban áll a sporttal és számos mérkőzésen vett részt lóháton, gyakran jótékonysági célból. Emellett társproducere volt a Netflixen futó Polo című dokumentumfilm-sorozatnak is, amely vegyes fogadtatásban részesült a nézők körében - írja a Daily Star.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.