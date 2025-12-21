Harry herceg balesetet szenvedett, orvost riasztottak

Harry herceg váratlanul jelent meg egy coloradói lovaspóló-mérkőzésen, ahol kisebb balesetet szenvedett. Szerencsére a könnyebb sérülés után gyorsan talpra állt, így nem lett nagyobb botrány az esetből.

Harry herceg meccs közben sebesült meg

Fotó: Northfoto / hot! magazin

A sussexi herceg meglepetésszerűen látogatott el egy Aspenben megrendezett pólóbajnokságra. Még a szervezők is meglepődtek, amikor a 41 éves herceg csütörtökön megjelent, hogy megtekintse a mérkőzéseket. Nem sokkal később arra is rávette őket, hogy pályára léphessen az egyik meccsen.

Harry herceget barátja sebesítette meg

Miután lóra ült és nagy sebességgel vágtázott, próbálva pontot szerezni, hogy csapata bejusson a következő fordulóba, egy kisebb incidens történt. Játék közben az ellenfél egyik ütője eltalálta a herceg kezét. Az ütést a világhírű pólójátékos, Nacho Figueras ütője okozta.

Az eset után a mérkőzést rövid időre félbeszakították, hogy Harry herceget megvizsgálják, és meggyőződjenek arról, hogy jól van. Ezt követően, mintha mi sem történt volna, visszaült a lovára és folytatta a játékot, bár csapata végül vereséget szenvedett.

Nem ez volt az első mérkőzés, amelyen részt vett: az előző napon is játszott, bár a szervezők elmondása szerint nem tudták előre, hogy a herceg többször is meg fog jelenni a tornán.

A baleset ellenére a szervezők hangsúlyozták, hogy Harry herceg és Nacho Figueras között nincs harag, továbbra is jó barátok, sőt a mérkőzés előtt együtt síeltek.

Harry herceg felesége, Meghan ezúttal nem tartott az eseményre. A hercegné úgy döntött, hogy otthon marad, saját munkájára koncentrál, és gondoskodik két gyermekükről, Archie-ról és Lilibetről.

Harry herceg gyermekkorától kezdve kapcsolatban áll a sporttal és számos mérkőzésen vett részt lóháton, gyakran jótékonysági célból. Emellett társproducere volt a Netflixen futó Polo című dokumentumfilm-sorozatnak is, amely vegyes fogadtatásban részesült a nézők körében - írja a Daily Star.