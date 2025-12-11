Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Harry és Meghan drámai vallomást tett: „Nem kellett volna idáig fajulnia!”

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 17:00
Meghan Markleközösségi média
Őszinte levelet fogalmaztak meg. Harry herceg és Meghan így fejezte ki a tiltakozását.

Harry herceg és Meghan Markle az Archewell Alapítványán keresztül adott ki egy üzenetet, amelyben reagálnak Ausztrália azon döntésére, miszerint országos tiltást vezetnek be a 16 év alattiak számára a közösségi médiás regisztrációkra. A házaspár, akik régóta hangsúlyozzák az online tér veszélyeit és a gyerekeket érő káros hatások, üdvözítette ezt a döntést, ugyanakkor kijelentették: „Nem kellett volna idáig fajulnia.”

Harry herceg
Harry herceg és Meghan Markle is felszólalt a techcégek ellen / Fotó: Northfoto / hot! magazin

Harry herceg és Meghan örül a döntésnek

Ausztrália lett az első olyan ország, amely korhatárt szab a közösségi média használatára: tíz nagy platform, köztük a YouTube, a TikTok, a Snapchat és az Instagram köteles letiltani a 16 év alattiak új fiókjait. A szabályt megszegő cégek akár több millió dolláros bírságra is számíthatnak - értesült a Mirror. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a döntést úgy jellemezte: 

Ez az a nap, amikor az ausztrál családok visszavették a hatalmat a nagy techcégektől.

Harry és Meghan üzenetében ez állt: 

Ünnepeljük Ausztrália vezetését, amiért felismerte és kezelte, milyen káros hatást gyakorolnak ezek a technológiai vállalatok a fiatalokra, miközben alig vállalnak felelősséget, és csupán gyenge erőfeszítéseket tesznek a károk mérsékléséért.

 A pár hozzátette: 

Ez a bátor és határozott lépés a gyermekeink védelmében erős jelzés: egy gyerek elméje nem lehet olyan árucikk, amelyet kizsákmányolnak. A döntés értékes időt ad vissza nekik a gyerekkorukból, ugyanakkor nem oldja meg az alapvető problémát, amellyel mindannyian szembesülünk a közösségi médiaplatformokkal.

Az üzenet szerint a tiltás csak ideiglenes megoldás: 

A tiltás hatékony eszköz a közvetlen károk megelőzésére, de végső soron csak egy sebtapasz, amely nem kezeli a technológia hibás működését és a kizsákmányoló üzleti ösztönzőket.

A közösségi média pozitív lehetőségeiről is tettek említést, majd így folytatták: 

Reméljük, hogy ez a tiltás csupán a kezdete annak a társadalmi szintű elszámoltatásnak, amelyet a techvállalatoknak szembe kell nézniük, hiszen ezeket a platformokat a növekedés elsődleges céljával építették, nem pedig a biztonságéval.

A záró gondolat így szólt: 

Várjuk a következő lépést, amely felelősségre vonja a techcégeket a döntéseikért, és reméljük, hogy az új technológiák vezetői tanulnak abból, hogy nem a fiatalok jólétét helyezték előtérbe. A világ figyelemmel kíséri, vajon végre felelősséget vállalnak-e, és meghozzák-e a régóta szükséges változtatásokat.

 

