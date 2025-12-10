Rosszul sült el a műtét: most az életéért küzd a háromgyermekes édesanya

Egy délkelet-ázsiai utazás során foglalt le időpontot két plasztikai műtétre a 31 éves Chloe Mowday, ám a háromgyermekes édesanya kozmetikai beavatkozásai nem várt fordulatot vettek. Az ausztráliai Perthből származó nő korábban Balin, Hongkongban és Szingapúrban is megszállt, mielőtt két héttel ezelőtt kés alá feküdt a vietnami Da Nangban.

Nem sokkal a plasztikai műtét után lett rosszul az édesanya / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A plasztikai műtétek után nem sokkal eszméletlenül találtak rá az édesanyára

Mowday a férjével, Josh-sal és az ötéves fiával utazott, amikor orr- és szemhéjműtéten esett át, ám az út horrorisztikus fordulatot vett, miután a meg nem nevezett klinikán elvégzett beavatkozásokat követő reggel a nőre eszméletlenül találta rá a hotelszobájában, mialatt a szervei is sorra elkezdtek leállni. Mowday-t ekkor újraélesztették, majd bevitték a helyi kórházba, ahol azóta is kómában fekve, létfenntartó gépre kapcsolva küzd az életéért.

Mowday testvére, Rod – aki, miután értesült a történtekről, azonnal Vietnámba utazott -, elmondta, a nő pár órával a műtétek után kezdte rosszul érezni magát és fájdalmai is voltak, ezért bevette az orvosoktól kapott gyógyszer és lefeküdt pihenni.

Az orvosok azt mondták, hogy nagyon erős, de amikor megkérdeztem, hogy túléli-e, nem tudtak egyértelmű választ adni. Amit láttam, az egyszerűen szívszorító volt. Nem volt magánál és csövek lógtak ki belőle mindenhonnan

- tette hozzá Rod, aki azt is elárulta, Mowday vérátömlesztést kapott, valamint gyógyszereket, hogy normalizálják a vérnyomását, miután az annyira leesett, hogy az ujjai és a lábai is elfeketedtek. Az édesanya időközben elkezdte visszanyerni az eszméletét, de továbbra is kritikus állapotban fekszik az intenzív osztályon, és dialízisre szorul.

Az orvosok nem adtak hivatalos magyarázatot a háromgyermekes édesanyával történtekre, ám alapos vizsgálatokon esik át. Rod szerint a testvére továbbra is nagyon rossz állapotban van, és biztos benne, hogy a népszerű beavatkozások után toxikus sokk szindrómát kapott.

A toxikus sokk szindróma egy ritka, életveszélyes betegség, amelyet a baktériumok által a véráramba juttatott toxinok okoznak: veseelégtelenséghez, szervelégtelenséghez és májkárosodáshoz is vezethet. A veszélyes szindróma rendkívül ritka a műtétek után, a Nemzeti Egészségügyi Intézet adatai szerint 100 000-hez 3 az előfordulásának esélye.

Rod jelenleg egy GoFundMe-oldal segítségével gyűjt egy mentőhelikopterre, amivel hazaszállíthatják Mowdayt Ausztráliába, ahol nagyobb esélye van a felépülésre, valamint a vietnámi tartózkodás alatt felhalmozódott orvosi számlák kifizetésére. Mindeközben a hírek szerint az ügyben a rendőrség is vizsgálatot indított – írja a The Sun.