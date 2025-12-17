András herceget végső megaláztatás érte, ez Károly király kérésére történt

Újabb súlyos csapás érte András herceget: a brit védelmi minisztérium megerősítette, hogy Károly király kérésére megfosztották utolsó megmaradt tiszteletbeli katonai rangjától is.

Az egykori András herceg az utolsó döfést kis megkapta Károly királytól.

Fotó: AFP

András herceg utolsó rangját is elvesztette

A korábbi herceg, eddig a Királyi Haditengerészet tiszteletbeli altengernagyi (vice-admiral) rangját viselte, ám ezt most hivatalosan visszavonták, és rangját visszaminősítették nyugalmazott parancsnoki (Commander) fokozatra – arra a beosztásra, amelyet aktív szolgálatának befejezésekor betöltött.

András herceg 22 éven át szolgált a Királyi Haditengerészet kötelékében, helikopterpilótaként részt vett az 1982-es falklandi háborúban is. Az altengernagyi tiszteletbeli rangot 2015 februárjában, 55. születésnapja alkalmából kapta meg, II. Erzsébet királynő jóváhagyásával. A tervek szerint 2020-ban, 60. születésnapján admirálissá léptették volna elő, ám ezt a döntést visszavonták.

A lépésre azután került sor, hogy András herceg botrányt kavart BBC-interjújával – amelyben kapcsolatáról beszélt a pedofil bűncselekményekkel vádolt Jeffrey Epsteinnel. Október végén Károly király hivatalosan is megfosztotta öccsét HRH megszólításától és hercegi címétől, valamint eltávolította York hercegségét a főnemesi névsorból, súlyos ítélőképességi hibákra hivatkozva.

A döntést követően John Healy védelmi miniszter nyilvánosan megerősítette: a kormány végrehajtja a király kérését, és eltávolítja András katonai tiszteletbeli rangját is. A Védelmi Minisztérium most hivatalos közleményben tudatta: a Védelmi Tanács döntése értelmében András Mountbatten-Windsor azonnali hatállyal elveszítette altengernagyi rangját, és visszakerült a nyugalmazott parancsnoki besorolásba.

A fejlemények közepette az is kiderült, hogy a korábbi York hercege várhatóan elhagyja a 30 szobás Royal Lodge-ot Windsorban. Információk szerint egy elhanyagolt parasztházba költözhet a király magánbirtokán, Sandringhamben. A Marsh Farm nevű ingatlan felújítása már megkezdődött, ám a munkálatok várhatóan hosszú időt vesznek igénybe. Egy bennfentes szerint András herceget már tájékoztatták arról, hogy ide kell majd költöznie, ám az állapotok miatt akár hosszú hónapokig is eltarthat, mire elhagyja jelenlegi otthonát, derül ki a Mirror cikkéből.