Kitálalt a szakértő: így érez valójában Vilmos és Katalin György herceg iránt

Köztudott, hogy a walesi hercegi párnak gyermekeik mindennél fontosabbak. Egy dologra azonban Vilmos és Katalin nagyon odafigyel: ez pedig nem más, mint a gyerekek egyenrangúsága, vagyis az, hogy nem kivételeznek Györggyel azért, mert ő a trónörökös. Éppen ezért nagy figyelmet fordítanak arra, hogy Sarolta és Lajos ne érezzék magukat kevésbé szeretettnek vagy fontosnak bátyjukhoz képest.

A témáról Robert Hardman királyi író beszélt, kiemelve Margit hercegnő, II. Erzsébet húgának példáját, aki "tartalékként" nőtt fel, ami miatt élete során számos mellőzést szenvedett el.

Úgy tudni, Vilmos és Katalin nagyon is odafigyelnek erre. Természetesen György az örökös, és ez így is marad. A monarchia örökletes és hierarchikus rendszer. Ezen nem lehet változtatni. De vannak módok arra, hogy a fiatalabbak ne érezzék magukat kevésbé szeretettnek vagy jelentéktelennek, még ha az életútjuk más is lesz

- közölte a szakértő hozzátéve, Margit elhanyagolása melankóliát és lázadó természetet eredményezett már az ifjú hercegnőben is és ez egészen 2002-ig, haláláig kísérte őt.

Margit számára nagyon nehéz volt. Egyrészt elvárták, hogy nővéréhez hasonlóan öltözzön és viselkedjen, de már gyerekkorától érezte a különbséget: Erzsébetet etoni magántanár oktata, őt nem. Erzsébet egyenruhát viselhetett, és szolgálhatott a háborúban, Margit nem. Erzsébetnek saját háztartása és hivatalos szerepkörei voltak, Margitnak nem. Ez a sérelem pedig haláláig kísérte őt

