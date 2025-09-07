Ilyet még nem látott a monarchia: Vilmos és Katalin szokatlan módszerekkel készítik fel György herceget királyi szerepre

Vilmos és Katalin a brit trónörököst egészen érdekes módszerrel nevelik királlyá. Egy napon így lesz király György hercegből.

Vilmos és Katalin sajátos módszerrel nevelik gyereküket

Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

A brittrónörökösből, György hercegből egy napon majd király lesz, így nem hétköznapi nevelést kap az ifjú örökös. Ahhoz, hogy egy napon méltón tudja véghez vinni feladatát, de a hétköznapi dolgokból se maradjon ki, Vilmos herceg és felesége Katalin hercegné tudatos gyerekneveléssel készíti fel őt trónra.

Vilmos és Katalin fiából egy nap király lesz

György herceg idén lett 12 éves, így már is teljesítette első királyi kötelességét, és reflektorfénybe került szülei mellett egy teapartin, amit III. Károly király szervezett a második világháborús veteránok tiszteletére.

Ez is jelzi, hogy szülei György herceget, mennyire tudatosan készítik fel arra, hogy megállja a jövőben a helyét és trónra léphessen egy napon. Sarolta hercegnő és Lajos herceg bájos viselkedésükkel gyakran veszik el a reflektorfényt testvérükről, György herceg inkább megfontoltságáról híres.

Szoros baráti körében György azonban szintén játékos és hétköznapi kisfiú, mintha nem is nehezedne rá az öröklés súlyos terhe.

Ez volt az első valódi jele annak, hogy György lassan átveszi a jövőbeli királyi feladatait. Bár még nagyon fiatal, az utóbbi pár évben látványosan megnőtt az önbizalma és már egy komoly fiú benyomását kelti

- idézi a Life.hu Russel Myers királyi tudósítót.

A hatalmas nyomás és elvárások miatt Vilmos és Katalin fokozatosan készítik fel a trónra az ifjú György herceget. A következők alapján nevelik gyermeküket.

Hétköznapi felcseperedés

Szülei szeretnének Györgynek egy hétköznapi, normális gyerekkort, nem pedig egy burokba zárt királyi életet, sőt Vilmos el is halaszhatja, hogy átadja fiának a walesi hercegi címet, hogy a kisfiú élvezhesse gyerekkorát, amíg csak tudja.

Szakítanak a hagyományokkal

Édesanyja kemoterápiás kezelése után György herceg visszatért koedukált iskolájába a Lambrook School-ba, ahol testvéreivel együtt tanul.Ezzel eltér a korábbi trónörökösöktől, akik mind fiúiskolába jártak. Ez modernnek számít már, amit Vilmos hozott be elsőként a királyi családba.