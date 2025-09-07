Ilyet még nem látott a monarchia: Vilmos és Katalin szokatlan módszerekkel készítik fel György herceget királyi szerepre

Vilmos és Katalin a brit trónörököst egészen érdekes módszerrel nevelik királlyá. Egy napon így lesz király György hercegből.
A brittrónörökösből, György hercegből egy napon majd király lesz, így nem hétköznapi nevelést kap az ifjú örökös. Ahhoz, hogy egy napon méltón tudja véghez vinni feladatát, de a hétköznapi dolgokból se maradjon ki, Vilmos herceg és felesége Katalin hercegné tudatos gyerekneveléssel készíti fel őt trónra.
György herceg idén lett 12 éves, így már is teljesítette első királyi kötelességét, és reflektorfénybe került szülei mellett egy teapartin, amit III. Károly király szervezett a második világháborús veteránok tiszteletére.
Ez is jelzi, hogy szülei György herceget, mennyire tudatosan készítik fel arra, hogy megállja a jövőben a helyét és trónra léphessen egy napon. Sarolta hercegnő és Lajos herceg bájos viselkedésükkel gyakran veszik el a reflektorfényt testvérükről, György herceg inkább megfontoltságáról híres.
Szoros baráti körében György azonban szintén játékos és hétköznapi kisfiú, mintha nem is nehezedne rá az öröklés súlyos terhe.
Ez volt az első valódi jele annak, hogy György lassan átveszi a jövőbeli királyi feladatait. Bár még nagyon fiatal, az utóbbi pár évben látványosan megnőtt az önbizalma és már egy komoly fiú benyomását kelti
- idézi a Life.hu Russel Myers királyi tudósítót.
A hatalmas nyomás és elvárások miatt Vilmos és Katalin fokozatosan készítik fel a trónra az ifjú György herceget. A következők alapján nevelik gyermeküket.
Hétköznapi felcseperedés
Szülei szeretnének Györgynek egy hétköznapi, normális gyerekkort, nem pedig egy burokba zárt királyi életet, sőt Vilmos el is halaszhatja, hogy átadja fiának a walesi hercegi címet, hogy a kisfiú élvezhesse gyerekkorát, amíg csak tudja.
Szakítanak a hagyományokkal
Édesanyja kemoterápiás kezelése után György herceg visszatért koedukált iskolájába a Lambrook School-ba, ahol testvéreivel együtt tanul.Ezzel eltér a korábbi trónörökösöktől, akik mind fiúiskolába jártak. Ez modernnek számít már, amit Vilmos hozott be elsőként a királyi családba.
Tegezés, magázás
Károly királyt az iskolájában „Uram”- nak kellett szólítani, Vilmos ezzel a hagyománnyal is szakított, hogy a keresztnevét használta. György is hasonlóképp tesz.
Kis lépések a trón felé
A kamaszkorba lépve apránként egyre több nyilvános szereplése lesz, majd a hivatalos királyi teendőkkel vezetik be a királyi életbe. Vilmos herceg mind apai szerepét, mind pedig jövőbeli királyi feladatait komolyan veszi. Robert Hardman királyi életrajzíró szerint Vilmos úgy neveli gyermekeit, hogy élvezzék az életet, a jövőtől pedig ne féljenek.
Testvérei sem maradnak ki
A walesi pár nem szeretné, ha nagy megkülönböztetés lenne a gyerekek között, ezzel is elkerülve, hogy a gyermekek úgy érezzék magukat, mint Harry herceg, már amit ír magáról a Tartalék című könyvében.
Vilmos hercegre annak idején hatalmas nyomás nehezedett, mikor megtudta, hogy ő lesz a brit monarchia feje, így igyekezett nem belevonni gyermekét és meghagyni neki a szabadságot. Céljuk az volt, hogy a reflektorfénytől távol igyekezzenek felnevelni gyermekeiket.
Jelenleg nehéz döntés előtt állnak, hiszen kérdéses, hol fog tovább tanulni György herceg. Legesélyesebb iskola az Eton Collage brit elit fiúiskola, hiszen annak idején Vilmos is oda járt, illetve közel van új otthonukhoz, Foredt Lodge-hoz.
A középkor óta ő lesz az első uralkodó, aki nem egy kastélyban vagy palotában él, hiszen egy családi otthonnak nevezheti Forest Lodge-ot. Vilmos és Katalin maguk intéznék a gyerekek iskolába vitelét és részt vehetnének sporteseményeken gyermekeik életében.
Példamutató mennyire megmaradt a királyi családban a hétköznapi gyereknevelés és a királyi teendők közötti dinamika és mennyire igyekeztek megóvni György herceget terheitől.
