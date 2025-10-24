Gyermekeikért bármit: régi királyi hagyományt rúgott fel Vilmos herceg és Katalin hercegné

György herceg világra jövetele örömünnep volt a királyi család követői számára. A leendő király megérkezésének híre bejárta a világot, születésének bejelentését világszerte követték figyelemmel. Pont úgy, ahogy a keresztelőjét is, amelyre a Szent Jakab-palota királyi kápolnájában került sor. A kis herceg egy igazi hagyománytisztelő ruhácskát viselt, egy kézzel készített másolatot Viktória királynő lányának keresztelői ruhájáról. Ezen felül a tradíciókat követve Györgyöt a 175 éves, Lily Font keresztelőmedencénél keresztelték meg és a ceremónián a Jordán folyóból származó vizet használtak hozzá. Egy protokollt azonban szülei, Katalin és Vilmos mégis "megszegtek". Ez pedig a keresztszülők kiválasztása volt.

Megszegte a hagyományokat Katalin és Vilmos Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Így szegett hagyományt Katalin és Vilmos

Sok szempontból nagyon is hagyományos királyi keresztelő volt. Ugyanakkor azzal, hogy a hét keresztszülő közül csak egyetlen királyi családtagot választottak, bizonyos értelemben szakítottak a hagyományokkal. Történelmileg a királyi gyermekek keresztszülei mindig királyi származásúak voltak, gyakran vérrokonok is. György herceg azonban kivételt jelentett, és ezzel egy modernebb korszak kezdetét jelezte a királyi családban

- meséli könyvében a királyi író, Valentine Low hozzátéve, a királyi rokon jelen esetben csupán Vilmos unokatestvére, Zara Tindall volt.

Low arra is rávilágított irományában, hogy azért Zarát választotta Vilmos, mert csupán egy év korkülönbség van köztük, ami miatt mindig is különleges kötelék volt köztük.

Vilmos számára a bizalom mindennél fontosabb. Ha van egy unokatestvéred, aki érti, mit jelent a királyi család tagjának lenni, de nem nehezednek rá ugyanazok a terhek, akkor igazi támaszt és erőt jelenthet.

A walesi hercegi pár új "tradíciót" hozott tehát létre, amelyet végül később, Sarolta és Lajos keresztelőjén is folytattak, írja a Mirror.