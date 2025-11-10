Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Meghan Markle veszélybe sodorta egyik barátját! A pénzszerzés volt a célja!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 21:30
Feljelentették őt. Meghan Markle ezúttal túl messzire ment.
Veszélybe sodorhatta Meghan Markle egyik barátját azzal, hogy a saját termékeit a barátja könyvesboltjában árulja engedély nélkül. A sussexi hercegnét sokan feljelentették tettéért.

Meghan Markle másokat sodor veszélybe
Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage /  Northfoto

Meghan Markle számára csak is a pénz a fontos

Harry herceg felesége a hét elején jelentette be As Ever márkájának egy pop up üzletben való árusítását, amihez a kaliforniai Godmothers könyvesboltot használja.

Montecitói lakásától csupán egy lépésre van  a hely és közeli barátai Jennifer Rudolph Walsh irodalmi ügynök és Victoria Jackson kozmetikai mogul vezetik. Múlt héten a sussexi hercegné több képet is posztolt termékei széles választékáról, a gyümölcskrémektől kezdve, a gyertyákon át a gyógyteák és fűszerekig.

Az élesszemű rajongók valami furcsát vehettek észre posztolt képein. Az egyik részében az üzletnek egy vödör jégbe áztatott pezsgő látszik, míg a másikon felfigyeltek rá, hogy az As Ever borai sorakoznak. Kalifornia állam engedélyezési törvényei szerint a vállalkozásoknak alkoholárusítási engedéllyel kell rendelkezniük ahhoz, hogy értékesíthessenek alkoholos termékeket a boltban vagy azon kívül. A Mail Online beszámolója szerint az üzlet ugyan kérvényezte 2024 júniusában az engedélyt, de azt még nem hagyták jóvá.

Azóta többen azt állították, hogy bejelentették a könyvesboltot a hatóságoknál, akik megbüntethetik a tulajdonosokat, ha kiderül, hogy megszegték az árusítási szabályokat. 

Valakinek Amerikából be kellene jelentenie ezt a vállalkozást, mert nincs alkoholengedélye”

- tette hozzá valaki.

Meghan As Ever márkája már azelőtt is árusított termékeket, de mindeddig csak is online. Egyes vásárlók szerint az As Ever termékek a könyvesbolt oldalán megvásárolhatóak voltak, de később már elérhetetlenné váltak.

A 2024-es Napa Valley Rose-t tavaly mutatták be augusztus 5-én 30 dolláros kereskedelmi áron. 2023-ban Meghan Rosé-ja már egy órán belül elfogyott a meghirdetéstől számítva. A 2024-es bort ugyanaz a lágyság és ásványosság jellemzi, mint elődjét. Sokak szerint Meghan termékei nem eléggé kelendőek, ezért van szüksége barátai segítségére.

Mivel nem tudta eladni, kénytelen egy luxusboltokban kiállítani a polcait.

Nem rég arról is beszámoltunk, hogy Harry herceg felesége visszatért a színészethez, amely egy újabb próbálkozás a hercegné részéről, miután kipróbálta magát üzletasszonyként, podcast műsorvezetőként és hercegnéként. Harry herceg állítólag támogatja Meghant a küzdelmeiben. Egy forrás szerint Meghant megkeresték már színészettel kapcsolatban, de úgy tűnt ez most illik hozzá. 

Egy vélemény szerint Meghan Markle ezzel próbálja vissza szerezni a figyelmet, miután a királyi családot most lefoglalják András herceg botrányai, így az ő fénye elhalványulóban van.

 

