Újra vásznon a hercegné: Meghan Markle visszatér a színészethez – de vajon mit szól mindehhez Harry herceg?

Meghan Markle meglepő terveket sző: visszatér a színészi pályára. A sussexi hercegné a források szerint Lily Collins, Brie Larson és Jack Quaid oldalán tűnik majd fel egy készülő filmben.
A hercegné nyolc éve jelentette be, hogy visszavonul a színészettől, ám most Los Angelesben, Pasadenában forgatáson kapták el. A produkciót az Amazon MGM Studios készíti, és a film két pár történetét meséli el.
Egy, a forgatásról beszélő névtelen forrás így fogalmazott:
Ez hatalmas pillanat Meghan számára, és azt jelzi, hogy visszatér ahhoz, amit igazán szeret. Rengeteg ajánlatot kapott az elmúlt években, de ez a projekt különösen közel áll hozzá. Ez Meghan módja annak, hogy finoman visszatérjen a szakmába, és kipróbálja, mennyire élvezi újra a forgatás hangulatát.
Nemcsak a rajongók lelkesednek a hír hallatán, hanem a stábtagok is izgatottan dolgoznak a produkción.
A forrás hozzátette: Harry herceg teljes mértékben támogatja feleségét, és csak azt szeretné, ha Meghan azt tenné, ami boldoggá teszi.
A Los Angeles-i születésű Meghan Markle korábban több filmben is szerepelt, de a legtöbben a híres Suits című sorozatból ismerik. 2017-ben hagyta ott színészi karrierjét, nem sokkal Harry herceggel való eljegyzése előtt. Harry a Spare című önéletrajzában elárulta, milyen furcsa érzés volt feleségét a képernyőn látni:
Láttam, ahogy ő és egy stábtag egy irodai tárgyalóban jelenetet játszanak. Elektromos sokkterápiára lenne szükség, hogy kiverjem ezeket a képeket a fejemből.
Meghan visszatérése nem teljesen váratlan. Néhány hónappal ezelőtt egy podcastban bevallotta, hogy néha hiányzik neki a színészkedés – írja a The Sun.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.