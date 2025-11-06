Újra vásznon a hercegné: Meghan Markle visszatér a színészethez – de vajon mit szól mindehhez Harry herceg?

Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 13:30
A sussexi hercegné régóta fontolgatja, hogy visszatérjen a színészkedéshez. Most úgy tűnik, megtalálta a tökéletes projektet.
CJA
A szerző cikkei

Meghan Markle meglepő terveket sző: visszatér a színészi pályára. A sussexi hercegné a források szerint Lily Collins, Brie Larson és Jack Quaid oldalán tűnik majd fel egy készülő filmben.

Meghan Markle visszatér a vászonra
Meghan Markle visszatér a vászonra
Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

A hercegné nyolc éve jelentette be, hogy visszavonul a színészettől, ám most Los Angelesben, Pasadenában forgatáson kapták el. A produkciót az Amazon MGM Studios készíti, és a film két pár történetét meséli el.

Egy, a forgatásról beszélő névtelen forrás így fogalmazott:

Ez hatalmas pillanat Meghan számára, és azt jelzi, hogy visszatér ahhoz, amit igazán szeret. Rengeteg ajánlatot kapott az elmúlt években, de ez a projekt különösen közel áll hozzá. Ez Meghan módja annak, hogy finoman visszatérjen a szakmába, és kipróbálja, mennyire élvezi újra a forgatás hangulatát.

Meghan Markle legnagyobb támogatója

Nemcsak a rajongók lelkesednek a hír hallatán, hanem a stábtagok is izgatottan dolgoznak a produkción. 

A forrás hozzátette: Harry herceg teljes mértékben támogatja feleségét, és csak azt szeretné, ha Meghan azt tenné, ami boldoggá teszi.

A Los Angeles-i születésű Meghan Markle korábban több filmben is szerepelt, de a legtöbben a híres Suits című sorozatból ismerik. 2017-ben hagyta ott színészi karrierjét, nem sokkal Harry herceggel való eljegyzése előtt. Harry a Spare című önéletrajzában elárulta, milyen furcsa érzés volt feleségét a képernyőn látni:

Láttam, ahogy ő és egy stábtag egy irodai tárgyalóban jelenetet játszanak. Elektromos sokkterápiára lenne szükség, hogy kiverjem ezeket a képeket a fejemből.

Meghan visszatérése nem teljesen váratlan. Néhány hónappal ezelőtt egy podcastban bevallotta, hogy néha hiányzik neki a színészkedés – írja a The Sun.

