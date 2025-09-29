Elköltözött Vilmos herceg és családja, de a helyiek nem örülnek nekik

Vilmos herceget és Katalin hercegnét hatalmas tiltott övezet fogja védeni, amely megtiltja a helyieknek, hogy a birtokukhoz közeli földre lépjenek. Azok, akik a nyolcszobás Forest Lodge közelében élnek, amely a Windsor Great Parkban található, arculcsapásnak nevezték az új intézkedéseket.
Egy parkoló és a parkhoz vezető kapu tegnap este végleg bezárt, és most már úgy tudni, hogy a területre tévedők letartóztatással néznek szembe. Biztonsági kamerák, hatalmas kerítések és tereprendezés tartja majd távol az illetékteleneket az ingatlantól, amelyet a walesi herceg és hercegné örök otthonának neveznek.
Sokan közülünk 20 éve sétáltatjuk itt a kutyánkat, így azt hallani, hogy mostantól nem tehetjük, arculcsapás. Évente fizetünk a park fenntartásáért, most pedig azt mondják, többé nem használhatjuk a terület egy részét. Néhány napja értesítést kaptunk arról, hogy az erdő ezen része örökre bezár. Most autóba kell ülnöm, hogy messzebb vigyem a kutyámat sétálni.
- mondta egy közeli lakos a változásokról.
A Forest Lodge körüli tiltott övezet Vilmost és Katalint, valamint gyermekeiket, Györgyöt, Saroltát és Lajost védi majd. A helyiek eddig évi 110 fontot (49 200 Ft) fizettek a parkoló és a kapu használatáért, amely most a 150 hektáros tiltott zóna részeként lezárult a nyilvánosság előtt. Táblákat fognak kihelyezni, hogy figyelmeztessék az embereket, ne lépjenek be.
A Nagy Park egy részének közelgő kizárási területté nyilvánítása miatt a Cranbourne Kapun keresztüli hozzáférés végleg megszűnik.
- olvasható a rendeletben.
Bár más helyiek is elégedetlenek a változásokkal, elismerik, hogy a királyi családnak a legmagasabb szintű biztonságra van szüksége.
Nyilvánvalóan csalódást keltő, mert a kutyám imádja ezt a helyet. Két-három hetente jövünk ide, most viszont más helyet kell keresnem a hosszabb sétákhoz. Viszont teljesen megértem, hogy Vilmos, Katalin és a családjuk biztonsága az elsődleges, és biztosítani kell számukra, hogy boldogan élhessenek itt.
- mondta Tom Bunn, aki gyakran parkol a kapunál, hogy kilencéves kutyáját, Mr. Brownt a Forest Lodge közelében sétáltassa.
Imádjuk a királyi családot, Vilmost és Katalint, és nagyon izgalmas, hogy a Forest Lodge-ba költöznek. Nyilvánvaló, hogy a parkoló lezárása nem tőlük származik, hanem biztonsági okok miatt történik.
- tette hozzá egy másik lakos.
A nyilvános hozzáférés végleg megszűnik, amint az ingatlant hivatalosan kijelölik a 2005-ös Szervezett Bűnözés és Rendőrségi Törvény (SOCPA) értelmében tiltott területként. A törvény a koronaföldeket, valamint a királyhoz vagy közvetlen örököséhez tartozó magánterületeket védi.
A tervek most már a Forest Lodge-ot is új rezidenciaként tüntetik fel a magán Crown Estate földjén. Ezek szerint az új határokat minden érintett jóváhagyta, köztük a Thames Valley rendőrsége és a királyi háztartás, és a döntés nem igényelt nyilvános megbeszélést - írta a Mirror.
