Elköltözött Vilmos herceg és családja, de a helyiek nem örülnek nekik

Vilmos herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 16:30
Katalin hercegnétiltott zónaköltözés
A királyi család biztonsága fontos, de a helyiek szerint az egy csapás, hogy évtizedek óta használt területeket zártak el előlük. Mindezt Vilmos herceg és Katalin hercegné új otthona miatt.

Vilmos herceget és Katalin hercegnét hatalmas tiltott övezet fogja védeni, amely megtiltja a helyieknek, hogy a birtokukhoz közeli földre lépjenek. Azok, akik a nyolcszobás Forest Lodge közelében élnek, amely a Windsor Great Parkban található, arculcsapásnak nevezték az új intézkedéseket.

Vilmos hercegék költözése felforgatta a helyiek életét.
Vilmos hercegék költözése felforgatta a helyiek életét. Fotó: i-Images / Pool /  Northfoto

Akár le is tartóztathatják a helyieket, ha Vilmos hercegék otthonának közelébe mennek

Egy parkoló és a parkhoz vezető kapu tegnap este végleg bezárt, és most már úgy tudni, hogy a területre tévedők letartóztatással néznek szembe. Biztonsági kamerák, hatalmas kerítések és tereprendezés tartja majd távol az illetékteleneket az ingatlantól, amelyet a walesi herceg és hercegné örök otthonának neveznek.

Sokan közülünk 20 éve sétáltatjuk itt a kutyánkat, így azt hallani, hogy mostantól nem tehetjük, arculcsapás. Évente fizetünk a park fenntartásáért, most pedig azt mondják, többé nem használhatjuk a terület egy részét. Néhány napja értesítést kaptunk arról, hogy az erdő ezen része örökre bezár. Most autóba kell ülnöm, hogy messzebb vigyem a kutyámat sétálni.

- mondta egy közeli lakos a változásokról.

A Forest Lodge körüli tiltott övezet Vilmost és Katalint, valamint gyermekeiket, Györgyöt, Saroltát és Lajost védi majd. A helyiek eddig évi 110 fontot (49 200 Ft) fizettek a parkoló és a kapu használatáért, amely most a 150 hektáros tiltott zóna részeként lezárult a nyilvánosság előtt. Táblákat fognak kihelyezni, hogy figyelmeztessék az embereket, ne lépjenek be.

A Nagy Park egy részének közelgő kizárási területté nyilvánítása miatt a Cranbourne Kapun keresztüli hozzáférés végleg megszűnik.

- olvasható a rendeletben.

Bár más helyiek is elégedetlenek a változásokkal, elismerik, hogy a királyi családnak a legmagasabb szintű biztonságra van szüksége.

Nyilvánvalóan csalódást keltő, mert a kutyám imádja ezt a helyet. Két-három hetente jövünk ide, most viszont más helyet kell keresnem a hosszabb sétákhoz. Viszont teljesen megértem, hogy Vilmos, Katalin és a családjuk biztonsága az elsődleges, és biztosítani kell számukra, hogy boldogan élhessenek itt.

- mondta Tom Bunn, aki gyakran parkol a kapunál, hogy kilencéves kutyáját, Mr. Brownt a Forest Lodge közelében sétáltassa.

Imádjuk a királyi családot, Vilmost és Katalint, és nagyon izgalmas, hogy a Forest Lodge-ba költöznek. Nyilvánvaló, hogy a parkoló lezárása nem tőlük származik, hanem biztonsági okok miatt történik.

- tette hozzá egy másik lakos.

A nyilvános hozzáférés végleg megszűnik, amint az ingatlant hivatalosan kijelölik a 2005-ös Szervezett Bűnözés és Rendőrségi Törvény (SOCPA) értelmében tiltott területként. A törvény a koronaföldeket, valamint a királyhoz vagy közvetlen örököséhez tartozó magánterületeket védi.

A tervek most már a Forest Lodge-ot is új rezidenciaként tüntetik fel a magán Crown Estate földjén. Ezek szerint az új határokat minden érintett jóváhagyta, köztük a Thames Valley rendőrsége és a királyi háztartás, és a döntés nem igényelt nyilvános megbeszélést - írta a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
