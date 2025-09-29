Elköltözött Vilmos herceg és családja, de a helyiek nem örülnek nekik

Vilmos herceget és Katalin hercegnét hatalmas tiltott övezet fogja védeni, amely megtiltja a helyieknek, hogy a birtokukhoz közeli földre lépjenek. Azok, akik a nyolcszobás Forest Lodge közelében élnek, amely a Windsor Great Parkban található, arculcsapásnak nevezték az új intézkedéseket.

Vilmos hercegék költözése felforgatta a helyiek életét. Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Akár le is tartóztathatják a helyieket, ha Vilmos hercegék otthonának közelébe mennek

Egy parkoló és a parkhoz vezető kapu tegnap este végleg bezárt, és most már úgy tudni, hogy a területre tévedők letartóztatással néznek szembe. Biztonsági kamerák, hatalmas kerítések és tereprendezés tartja majd távol az illetékteleneket az ingatlantól, amelyet a walesi herceg és hercegné örök otthonának neveznek.

Sokan közülünk 20 éve sétáltatjuk itt a kutyánkat, így azt hallani, hogy mostantól nem tehetjük, arculcsapás. Évente fizetünk a park fenntartásáért, most pedig azt mondják, többé nem használhatjuk a terület egy részét. Néhány napja értesítést kaptunk arról, hogy az erdő ezen része örökre bezár. Most autóba kell ülnöm, hogy messzebb vigyem a kutyámat sétálni.

- mondta egy közeli lakos a változásokról.

A Forest Lodge körüli tiltott övezet Vilmost és Katalint, valamint gyermekeiket, Györgyöt, Saroltát és Lajost védi majd. A helyiek eddig évi 110 fontot (49 200 Ft) fizettek a parkoló és a kapu használatáért, amely most a 150 hektáros tiltott zóna részeként lezárult a nyilvánosság előtt. Táblákat fognak kihelyezni, hogy figyelmeztessék az embereket, ne lépjenek be.

A Nagy Park egy részének közelgő kizárási területté nyilvánítása miatt a Cranbourne Kapun keresztüli hozzáférés végleg megszűnik.

- olvasható a rendeletben.

Bár más helyiek is elégedetlenek a változásokkal, elismerik, hogy a királyi családnak a legmagasabb szintű biztonságra van szüksége.

Nyilvánvalóan csalódást keltő, mert a kutyám imádja ezt a helyet. Két-három hetente jövünk ide, most viszont más helyet kell keresnem a hosszabb sétákhoz. Viszont teljesen megértem, hogy Vilmos, Katalin és a családjuk biztonsága az elsődleges, és biztosítani kell számukra, hogy boldogan élhessenek itt.

- mondta Tom Bunn, aki gyakran parkol a kapunál, hogy kilencéves kutyáját, Mr. Brownt a Forest Lodge közelében sétáltassa.

Imádjuk a királyi családot, Vilmost és Katalint, és nagyon izgalmas, hogy a Forest Lodge-ba költöznek. Nyilvánvaló, hogy a parkoló lezárása nem tőlük származik, hanem biztonsági okok miatt történik.

- tette hozzá egy másik lakos.