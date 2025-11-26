Óriási dobásra készül András herceg volt felesége – ezt mindenki megérzi

Sarah Ferguson, York egykori hercegnéje a hírek szerint eltávolodott volt férjétől, András hercegtől, miközben az Epstein-ügy újabb hullámai érik el a királyi családot. A botrány már korábban is súlyos következményekkel járt mindkettejük számára, mostanra azonban úgy tűnik, Fergie teljesen külön utakon folytatná az életét.

András herceg és Sarah Ferguson között is egyre nagyobb a szakadék

Kilépne András herceg botrányos árnyékából Sarah Ferguson

A volt hercegné évekkel ezelőtt maga is elismerte, hogy Jeffrey Epsteint egykor „barátnak” nevezte, noha a nyilvánosság előtt többször elhatárolódott tőle, miután a milliárdost gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt elítélték. A kapcsolat nyomai és a nyilvános visszhang mégis rányomták a bélyeget hírnevére.

Fergie mára nem csupán címét veszítette el, hanem a Royal Lodge-ból is távoznia kell, ahol közel húsz éve élt Andrással. A kiköltözés év elején válik hivatalossá, és a környezetéből érkezett hírek szerint egyre inkább azon gondolkodik, hogyan fogja anyagi alapjait és saját karrierjét újjáépíteni a királyi kötelékeken kívül, tudta meg a Mirror.

A lap szerint szóba került egy nagyszabású interjú vagy akár egy mindent feltáró memoár is, amelyben Fergie a saját szemszögéből mesélné el az elmúlt évek történéseit. Richard Fitzwilliams királyi kommentátor szerint azonban ezek a lépések komoly kockázatot jelentenének:

„Ha gyors pénzre vágyik, visszatérhet Oprah-hoz vagy más nagy médiafelülethez. Ez kétségkívül felhívná magára a figyelmet, de sokan ezt rossz néven vennék.”

A szakértő úgy véli, a volt hercegné mostanra szinte teljesen elengedte András kezét, legalábbis a nyilvánosság előtt:

„Úgy tűnik, hitelessége megingott, és lényegében magára hagyta Andrást. Ráadásul a közeljövőben újabb részletek kerülhetnek elő, amelyek kínosak lehetnek számára is.”

A hírek szerint Fergusont világszerte megkeresték különböző csatornák és produkciós cégek, hogy egy interjúban mondja el az igazságát. Források szerint az interjú meghatározhatná maradék esélyét a hírnév és a közönség bizalmának visszaépítésére.