Mindent leleplezhet a kegyvesztett András herceg volt felesége - a palotának nincs beleszólása a következő lépésbe

Sarah Ferguson állítólag fontolóra veszi, hogy elfogadja a felkéréseket egy mindent feltáró televíziós interjúra, ami akár olyan botránnyal is végződhet, mint megszégyenült volt férjének, András hercegnek a hírhedt BBC Newsnight szereplése.

Egy bennfentes szerint András herceg volt feleségét többen is megkeresték egy interjúra Fotó: AFP

Mindent kiteregethet az egykori yorki hercegné

A volt hercegné, aki állítólag tanácstalan helyzetben van, ahogy közeleg az őt és Andrew Mountbatten-Windsort érintő kilakoltatás a Royal Lodgeból, akár egy óriási összeget is kaphatna azért, hogy az amerikai újságíróknak beszéljen. A tengerentúlról és más országokból is megkeresték már, hogy lehetőséget adjanak neki a megszólalásra, és egy közeli forrás szerint a palota nehezen fogja tudni megakadályozni őt, ha úgy dönt kitereget mindent.

Sarah és a csapata a világ minden részéről kapott felkéréseket egy interjúra. Most nagyon alaposan átgondolja a dolgokat. Ő és a csapata tudja, hogy egy televíziós interjú mindent eldönthet: vagy megmentheti, vagy végleg lerombolhatja a hírnevét

- magyarázta egy bennfentes.

Egy interjú lehetőséget adhat Sarah számára, hogy világossá tegye, semmit sem tudott arról, amit Jeffrey Epstein és társai a lányok bántalmazásával kapcsolatban tettek, azonban akár egy újabb botrányt is kirobbanthat.

Sarah valójában igenis szeretne válaszolni a kérdésekre, mert szilárdan hiszi, hogy nem tett semmi rosszat, és igazságtalanul bántak vele

- tette hozzá a közeli forrás.

Mi vezetett a kegyvesztett András herceg volt feleségének botrányához?

A volt yorki hercegnét több jótékonysági szervezet is megfosztotta védnökségétől, miután szeptemberben kiszivárgott az a 2011-es e-mail, amelyben kiváló barátjának nevezte az elítélt Epsteint.

Az üzenetet egy olyan interjú után küldte, amely Epstein szexuális bűncselekményekért történt elítélését követte. Ebben megígérte, hogy soha többé nem fog kapcsolatba lépni vele, és hangsúlyozta, hogy undorodik a pedofíliától és a gyermekek bármiféle szexuális bántalmazásától. Hozzátette, hogy szörnyű ítélőképességbeli hibát követett el, amikor kapcsolatot tartottak az elítélt pedofillal, és kihangsúlyozta, hogy amit tett, az helytelen volt, és teljes joggal börtönözték be.