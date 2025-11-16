Katalin hercegné rejtélyes üzenetet küldött: Tanuld meg elengedni azt, amire már nincs szükséged

Nemrég megint egy évszakváltáson estünk át és nem sokára megint egy új – és hidegebb – évszakot köszönthetünk majd változással teli életünkben. Katalin hercegné is inspirálódott ennek apropóján, és egy rejtélyes üzenetet osztott meg a világgal.

Katalin hercegné mindannyiunkat inspirál

Fotó: PA / Northfoto

Katalin hercegné a változásban is meglátja a szépséget

A 43 éves walesi hercegné egy új, elmélkedő videót osztott meg november 15-én a közösségi oldalain. Az Ősz című videója a harmadik része a királyi család negyedéves ,,Anyatermészet" nevezetű videósorozatának.

„Ahogy a napok rövidülnek, és az árnyékok hosszabbodnak, a nyár energiája visszahúzódik az őszbe. Ez a reflexió és a finomítás ideje” – kezdte Katalin a videóban, ami azzal indul, hogy ő és Gill Meller séf együtt sétálnak egy erdőben.

Mindeközben a Will Warr által készített képsorok folytatódnak, elhangzik:

A fák téli felkészülésként levedlik lombjaikat, ahogy mi is megtanuljuk elengedni azt, amire már nincs szükségünk.

Vilmos herceg felesége a séffel és néhány gyermekkel kezd el főzni az erdőben, majd lenyűgöző tájképeket és az őszi lombozatot láthatjuk. „Belső és külső világunk jobb megismerése révén tisztán láthatjuk, mi a legfontosabb, és megtalálhatjuk céljainkat, ami arra ösztönöz minket, hogy egyszerűen figyeljünk és hallgassunk" – folytatja.

Hozzátette, hogy az anyatermészet a változásával megtanít bennünket arra, hogy a szépség a mulandóságban és az elengedésben rejlik. Szerinte ez az élet természetes ciklusa. A változás közben a természet gyökerei egyre mélyebbre nőnek, megtartanak minket, ez lesz a fény, a szeretet, mely megtart bennünket, és a remény, mely áthatja a változást.

Katalin hercegné őszi üzenete hónapokkal a Nyár elnevezésű videó után jelent meg, az első kiadás pedig a télből a tavaszba való átmenetet, valamint a Lelki Egészség Hetének májusi kezdetét jelentette az Egyesült Királyságban – írja a People.

Az első videóra jól emlékezhetünk: ez volt az első bensőségesebb videó Vilmos hercegről és Katalin hercegnéről a betegsége és kezelése folyamán, ahol megfigyelhettük, hogy a prioritás immár Katalin egészsége és felépülése lett.