Katalin hercegné rejtélyes üzenetet küldött: Tanuld meg elengedni azt, amire már nincs szükséged

Nemrég megint egy évszakváltáson estünk át és nem sokára megint egy új – és hidegebb – évszakot köszönthetünk majd változással teli életünkben. Katalin hercegné is inspirálódott ennek apropóján, és egy rejtélyes üzenetet osztott meg a világgal.
A 43 éves walesi hercegné egy új, elmélkedő videót osztott meg november 15-én a közösségi oldalain. Az Ősz című videója a harmadik része a királyi család negyedéves ,,Anyatermészet" nevezetű videósorozatának.
„Ahogy a napok rövidülnek, és az árnyékok hosszabbodnak, a nyár energiája visszahúzódik az őszbe. Ez a reflexió és a finomítás ideje” – kezdte Katalin a videóban, ami azzal indul, hogy ő és Gill Meller séf együtt sétálnak egy erdőben.
Mindeközben a Will Warr által készített képsorok folytatódnak, elhangzik:
A fák téli felkészülésként levedlik lombjaikat, ahogy mi is megtanuljuk elengedni azt, amire már nincs szükségünk.
Vilmos herceg felesége a séffel és néhány gyermekkel kezd el főzni az erdőben, majd lenyűgöző tájképeket és az őszi lombozatot láthatjuk. „Belső és külső világunk jobb megismerése révén tisztán láthatjuk, mi a legfontosabb, és megtalálhatjuk céljainkat, ami arra ösztönöz minket, hogy egyszerűen figyeljünk és hallgassunk" – folytatja.
Hozzátette, hogy az anyatermészet a változásával megtanít bennünket arra, hogy a szépség a mulandóságban és az elengedésben rejlik. Szerinte ez az élet természetes ciklusa. A változás közben a természet gyökerei egyre mélyebbre nőnek, megtartanak minket, ez lesz a fény, a szeretet, mely megtart bennünket, és a remény, mely áthatja a változást.
Katalin hercegné őszi üzenete hónapokkal a Nyár elnevezésű videó után jelent meg, az első kiadás pedig a télből a tavaszba való átmenetet, valamint a Lelki Egészség Hetének májusi kezdetét jelentette az Egyesült Királyságban – írja a People.
Az első videóra jól emlékezhetünk: ez volt az első bensőségesebb videó Vilmos hercegről és Katalin hercegnéről a betegsége és kezelése folyamán, ahol megfigyelhettük, hogy a prioritás immár Katalin egészsége és felépülése lett.
A család egyébként nemrég telepedett le a windsori Forest Lodge-on és azt tervezik, hogy Vilmos herceg trónra kerülése után is ott fognak lakni.
