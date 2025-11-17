Nem követi Károly királyt: Vilmos herceg olyat lépett, ami mindent megváltoztat

Vilmos herceg ismét őszintén beszélt családi életéről – és a királyi szakértők szerint ez a nyitottság hatalmas előnyére válik. A Brazíliából frissen hazatérő trónörökös az Earthshot Prize gála első napján adott interjút Luciano Huck brazil műsorvezetőnek, ahol szóba került a család, a gyermeknevelés és Katalin hercegné egészsége is.

Vilmos herceg továbbra is közvetlen

Fotó: Getty Images / hot! magazin

Vilmos herceg őszintébb mint valaha

A beszélgetés során Vilmos elárulta, milyen dilemmát okoz neki és Katalinnak, hogy legidősebb gyermekük, György herceg már saját mobiltelefonra vágyik. Emellett arról is nyíltan beszélt, hogyan döntöttek úgy tavaly, hogy három gyermeküknek őszintén elmondják édesanyjuk rákdiagnózisát.

Ez azonban nem az első alkalom volt, hogy a walesi herceg megosztott személyes részleteket: idén korábban Eugene Levy „The Reluctant Traveler” című sorozatában is beszélt Katalin egészségi állapotáról.

Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója szerint mindez hatalmas fordulat a monarchia kommunikációjában. Szerinte Vilmos tudatosan szakít azzal a merev, hivatalos stílussal, amely Károly király és Diana hercegné ikonikus, ám sokszor katasztrofális interjúit jellemezte.

Egy hivatalos interjú mindig merev és mesterkélt. Vilmos viszont megtalálta a módját annak, hogyan engedjen bepillantást a legszemélyesebb gondolataiba teljesen természetes, kedves és közvetlen formában

– mondta Bond a Mirror-nak.

A szakértő szerint ez a stratégia lehetővé teszi, hogy Vilmos sokkal szélesebb és fiatalabb közönséget szólítson meg, mintha a hagyományos sajtóplatformokon keresztül kommunikálna. Ráadásul a szülői dilemmák – például a mobiltelefon kérdése – minden családban létező problémák, így a herceg még közelebb kerül az emberekhez.

A brazil interjúban Vilmos azt is hangsúlyozta, hogy családjukban az őszinteség alapelv, ezért döntöttek úgy, hogy George, Charlotte és Louis első kézből hallják a hírt édesanyjuk és nagyapjuk egészségi állapotáról. Jennie Bond szerint ez mind hozzájárul ahhoz, hogy Vilmos modern, hiteles és szerethető apafiguraként jelenjen meg – ami a jövő királya számára óriási előnyt jelent.

Szerintem ezek az interjúk zseniálisak. Vilmos rendkívül szerethető, nagyon is hétköznapi férjként és apaként mutatkozik, aki ugyanazokkal a kihívásokkal küzd, mint bármelyikünk

– tette hozzá Bond.