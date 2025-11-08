Vallott a palotai dolgozó! András herceg már gyerekként is erőszakos volt

A néhai II. Erzsébet királynő korábbi bizalmasa beszélt őszintén András herceg személyiségéről. A kegyvesztett herceg, akit jól ismertek arról, hogy a néha királynő egyik kedvenc gyermeke volt, az egykori uralkodóval ápolt szoros kapcsolata miatt némileg védve volt, most azonban Károly király uralkodása alatt utolérik tettei következményei.

András herceg már gyerekként is agresszív volt Fotó: AFP

András herceg sorsa elkerülhetetlen volt?

Károly király már határozottabban bánik András herceggel, mint néhai édesanyjuk. A királynő bizonyos mértékig hajlandó volt védeni András herceget, de a mostani uralkodó másképp vélekedik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a néhai yorki herceg kénytelen volt lemondani minden királyi címéről, és elköltözni birtokáról, amely eddig az otthona volt. Kiköltözik a harminc szobás Royal Lodge-ból.

Noha a palota alapvetően igyekszik hallgatni András herceg botrányával kapcsolatban, de egy családi bennfentes elárulta a véleményét róla. Margit hercegnő egykori udvarhölgye, Lady Glenconner, aki a néhai királynő barátja volt, nem köntörfalazott. Közölte: András már gyerekként is egy "vadállat" volt.

Igazi kis ördögfióka volt. A dadája is így hívta: nehéz eset. Elég akaratos volt. Emlékszem, ahogy kitépte a fiam kezéből a játékokat

– idézi a nő szavait a Mirror.

Szerinte Erzsébet királynő elkényeztette András herceget, de abban a korban sok szülő így tett volna. A Lady szerint az uralkodó szándékai tiszták voltak, és abból a vágyból fakadtak, hogy a lehető legjobbat adja gyermekeinek, és megkönnyítse az életet, amennyire csak lehetséges. Ő és az uralkodó is olyat akartak átadni a gyermekeiknek, amik nekik a világháború évei alatt nem járhatott.

Lady Glenconner elárulta, hogy rendszeresen vacsorázik Károly királlyal. „Azért ismertem Andrást, mert a fiam, Henrik, három héttel András után született, és mivel a királynő viszonylag későn szülte, és a barátainak minden gyermeke már felnőtt, írt nekem.”

A bennfentes hozzátette, hogy annak ellenére, hogy az uralkodónak voltak egészségügyi problémái, most jól van. Mindeközben Vilmos herceg nem kíván nyilatkozni az ügyben. A bennfentes szerint nem szeretné kiteregetni a családi szennyest a nyilvánosság előtt.