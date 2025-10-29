András herceg lányai sincsenek biztonságban: ezt a lépést fontolgatja most Vilmos herceg

A hírek szerint Vilmos herceg nemrég azzal fenyegetőzött, hogy elveszi Beatrix és Eugénia hercegnő királyi címeit, amennyiben nem gyakorolnak nyomást bukott édesapjukra, András hercegre, hogy költözzön ki a Royal Lodge-ból.

Vilmos herceg állítólag titokban találkozott András herceg lányaival. Fotó: AFP

Teljes káosz alakult ki András herceg botrányai miatt a királyi családban

Emily Maitlis, az a műsorvezető, aki annak idején a hírhedt Newsnight-interjújában szembesítette András herceget a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatával, azt állította, hogy a walesi herceg múlt héten találkozott a két hercegnővel.

Az egykori, elítélt Epsteinhez fűződő kapcsolataik miatti botrány után András herceg és volt felesége, Sarah Ferguson lemondtak York hercege és hercegnéje címeikről. Az elvált pár királyi rezidenciája, ahol 2008 óta élnek, szintén erős bírálatok kereszttüzébe került. A hírek szerint megállapodtak abban, hogy elhagyják az ingatlant.

Múlt csütörtökön a sajtó sokasága gyülekezett a Royal Lodge előtt, miután az újságírók fülest kaptak egy fontos fejleményről.

Felmerült a kérdés, hogy a nap korábbi szakaszában történt-e találkozó Vilmos herceg és Beatrix, illetve Eugénia hercegnők között, amelyen azt mondta nekik: "El kell érnetek, hogy apátok kiköltözzön a Royal Lodge-ból, különben felülvizsgáljuk a ti címeiteket is." Jelenleg még használhatják a hercegnői címüket, de bizonyos nyomást gyakorolhattak rájuk, hogy ez valóban meg fog történni. Nyilvánvaló, hogy András, mint apa, mindent meg akar tenni, hogy a lányait boldognak lássa és megőrizze a címeiket, bármi áron

- magyarázta Maitlis a The News Agents podcastban.

Azt hallottuk, hogy III. Károly király, aki épp a Vatikánból tért vissza, ahol a pápával találkozott, útközben meg akart állni a Royal Lodge-nál, hogy a nyilvánosság számára is egyértelmű legyen, meghúzta a határt a testvérével szemben

- tette hozzá.

Az újságíró szerint a palota tájékoztatta a sajtót arról, hogy lehet némi mozgolódás a Royal Lodge környékén, de további részleteket nem közöltek:

Senki sem készíthetett felvételt a beszélgetésről, és senki sem láthatta, ahogy a király kiszáll az autóból, de tervben volt, hogy lefilmezik Károly autóját, amint megérkezik.

Maitlis hozzátette, hogy elvileg a palota ideges lett, amikor meglátták a helikoptereket és a stábok rengetegét, majd úgy gondolták, a helyzet kicsúszott irányításuk alól, így lefújták a látogatást. Károly király így a vatikáni látogatása után egyből hazament - írta meg a Daily Star.