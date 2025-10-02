III. Károly király fájdalma mélységes, ezt adta át neki Harry herceg

A királyi palota bennfentesei szerint Harry herceg legutóbbi megnyilvánulásával mélyen elszomorította édesapját, III. Károly királyt. A sussexi herceg állítólag embereket támadott meg nyilatkozataiban, ami újabb törést okozhat az egyébként is törékeny apa-fiú kapcsolatban.

Harry herceg végleg tönkretette kapcsolatát apjával?

Harry szóvivője határozottan cáfolta azokat az értesüléseket, miszerint a herceg úgy érezte volna magát, mint egy "hivatalos látogató" a királlyal való legutóbbi találkozója során.

A neki tulajdonított idézetek puszta kitalációk, amelyeket feltételezhetően, olyan források terjesztenek, akiknek célja az apa és fia közötti kibékülés szabotálása

Hilary Fordwich királyi szakértő szerint ez a nyilatkozat mélyen elszomorította Károly királyt, és tovább nehezítheti a jövőbeli béketárgyalásokat. Szerinte ez csak megerősíti Vilmos herceg szkepticizmusát is.

A valóság az, hogy a palota vezető munkatársai a színfalak mögött azon dolgoznak, hogy javítsanak ezen a kényes, de fontos magánjellegű családi kapcsolaton.

A szóban forgó kijelentés azonban komoly feszültséget keltett. Ennek hatására a herceg szóvivője ismét nyilatkozott az ügyről:

A hercegnek a találkozó hangvételével kapcsolatos véleményéről szóló friss hírek kategorikusan hamisak. Feltételezhető, hogy ugyanezek a források szivárogtatták ki az adott ajándékokról szóló részleteket is.

A szóvivő megerősítette: Harry egy bekeretezett fényképet adott át apjának, amelyen unokái, a 6 éves Archie és a 4 éves Lilibet szerepelnek. Sem ő, sem felesége, Meghan Markle nem láthatók a képen.

Bár a felek szerették volna, ha a találkozó részletei bizalmasak maradnak, a történtek nyilvánosságra kerülése után Harry herceg kénytelen volt reagálni, hogy elkerülje az újabb félreértéseket.

Harry herceg mindent tönkretett?

Helena Chard brit tévés szakértő szerint a mostani ügy több kárt okozhat, mint amennyi hasznot hozna, különösen egy ilyen érzékeny időszakban - írja a Fox News.