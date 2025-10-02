III. Károly király fájdalma mélységes, ezt adta át neki Harry herceg

A királyi palota bennfentesei szerint Harry herceg legutóbbi megnyilvánulásával mélyen elszomorította édesapját, III. Károly királyt. A sussexi herceg állítólag embereket támadott meg nyilatkozataiban, ami újabb törést okozhat az egyébként is törékeny apa-fiú kapcsolatban.
Harry szóvivője határozottan cáfolta azokat az értesüléseket, miszerint a herceg úgy érezte volna magát, mint egy "hivatalos látogató" a királlyal való legutóbbi találkozója során.
A neki tulajdonított idézetek puszta kitalációk, amelyeket feltételezhetően, olyan források terjesztenek, akiknek célja az apa és fia közötti kibékülés szabotálása
Hilary Fordwich királyi szakértő szerint ez a nyilatkozat mélyen elszomorította Károly királyt, és tovább nehezítheti a jövőbeli béketárgyalásokat. Szerinte ez csak megerősíti Vilmos herceg szkepticizmusát is.
A valóság az, hogy a palota vezető munkatársai a színfalak mögött azon dolgoznak, hogy javítsanak ezen a kényes, de fontos magánjellegű családi kapcsolaton.
A szóban forgó kijelentés azonban komoly feszültséget keltett. Ennek hatására a herceg szóvivője ismét nyilatkozott az ügyről:
A hercegnek a találkozó hangvételével kapcsolatos véleményéről szóló friss hírek kategorikusan hamisak. Feltételezhető, hogy ugyanezek a források szivárogtatták ki az adott ajándékokról szóló részleteket is.
A szóvivő megerősítette: Harry egy bekeretezett fényképet adott át apjának, amelyen unokái, a 6 éves Archie és a 4 éves Lilibet szerepelnek. Sem ő, sem felesége, Meghan Markle nem láthatók a képen.
Bár a felek szerették volna, ha a találkozó részletei bizalmasak maradnak, a történtek nyilvánosságra kerülése után Harry herceg kénytelen volt reagálni, hogy elkerülje az újabb félreértéseket.
Helena Chard brit tévés szakértő szerint a mostani ügy több kárt okozhat, mint amennyi hasznot hozna, különösen egy ilyen érzékeny időszakban - írja a Fox News.
Ez a narratíva csak megerősíti azt a képet, hogy Harryben nem lehet megbízni. Bizalom nélkül pedig nem lesz valódi béke, csak néhány rövid, távolságtartó találkozó apa és fia között.
