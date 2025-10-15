Meglepő bejelentést tett a palota Vilmos hercegről és Katalin hercegnéről

Kensington-palota váratlanul közölte: a walesi hercegi pár, Vilmos herceg és Katalin hercegné Észak-Írországba utazott, különleges programokat tervezve. A királyi ház szerint olyan innovatív szervezeteket keresnek fel, amelyek a vidéki térségek növekedését és befektetéseit mutatják be, és vállalkozói, kreatív lehetőségeket kínálnak a fiataloknak.
A vizit több szempontból is mérföldkő: Katalin hercegné három év után először tér vissza a térségbe – és a kezeléseit követő visszatérésének fontos állomása –, míg Vilmos legutóbb 2024 novemberében járt Belfastban a Homewards kezdeményezés részeként, mely a hajléktalanság felszámolásáért dolgozik.
A pár legutóbbi nagy, közös nyilvános szereplése Southportban volt, ahol a 2024-es késeléses tragédia után fejezték ki támogatásukat a közösségnek. Azóta külön-külön is sűrű a naptár: Katalin a múlt héten az oxfordi Home-Startnál járt, ahol kisgyermekes családokat segítenek, és egy esszében a korai szociális-érzelmi készségek jelentőségére figyelmeztetett, beszélve az okoseszközök okozta „elszigetelődés járványáról” is, írja a Mirror.
Vilmos közben ritka közös megjelenést vállalt III. Károllyal a Természettudományi Múzeumban, a közelgő COP30 előtt; megerősítette, hogy Brazíliába utazik az Earthshot-díj miatt, majd Belémben is jelen lesz. A mentális egészség ügye sem maradt háttérben: a herceg könnyekkel küzdve beszélt egy édesanya történetéről, miközben a Royal Foundation új Nemzeti Öngyilkosság-megelőzési Hálózatát indították a Lelki Egészség Világnapján.
Az észak-írországi körút üzenete világos: a walesi hercegi pár a személyes megpróbáltatások után ismét terepen, csendben és fókuszáltan dolgozik. A palota szerint a hangsúly most azon van, hogy valódi, helyi hatású projekteket segítsenek – és ha ez a tempó marad, a következő hetekben további közös akciókra is számíthatunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.