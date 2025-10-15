Meglepő bejelentést tett a palota Vilmos hercegről és Katalin hercegnéről

Kensington-palota váratlanul közölte: a walesi hercegi pár, Vilmos herceg és Katalin hercegné Észak-Írországba utazott, különleges programokat tervezve. A királyi ház szerint olyan innovatív szervezeteket keresnek fel, amelyek a vidéki térségek növekedését és befektetéseit mutatják be, és vállalkozói, kreatív lehetőségeket kínálnak a fiataloknak.

Vilmos herceg és Katalin hercegné.

Fotó: PA / Northfoto

A vizit több szempontból is mérföldkő: Katalin hercegné három év után először tér vissza a térségbe – és a kezeléseit követő visszatérésének fontos állomása –, míg Vilmos legutóbb 2024 novemberében járt Belfastban a Homewards kezdeményezés részeként, mely a hajléktalanság felszámolásáért dolgozik.

A pár legutóbbi nagy, közös nyilvános szereplése Southportban volt, ahol a 2024-es késeléses tragédia után fejezték ki támogatásukat a közösségnek. Azóta külön-külön is sűrű a naptár: Katalin a múlt héten az oxfordi Home-Startnál járt, ahol kisgyermekes családokat segítenek, és egy esszében a korai szociális-érzelmi készségek jelentőségére figyelmeztetett, beszélve az okoseszközök okozta „elszigetelődés járványáról” is, írja a Mirror.

Vilmos közben ritka közös megjelenést vállalt III. Károllyal a Természettudományi Múzeumban, a közelgő COP30 előtt; megerősítette, hogy Brazíliába utazik az Earthshot-díj miatt, majd Belémben is jelen lesz. A mentális egészség ügye sem maradt háttérben: a herceg könnyekkel küzdve beszélt egy édesanya történetéről, miközben a Royal Foundation új Nemzeti Öngyilkosság-megelőzési Hálózatát indították a Lelki Egészség Világnapján.

Az észak-írországi körút üzenete világos: a walesi hercegi pár a személyes megpróbáltatások után ismét terepen, csendben és fókuszáltan dolgozik. A palota szerint a hangsúly most azon van, hogy valódi, helyi hatású projekteket segítsenek – és ha ez a tempó marad, a következő hetekben további közös akciókra is számíthatunk.