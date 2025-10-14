Teljes szégyen: Vilmos herceg és Katalin ereiben megfagyott a vér

Bár Vilmos herceg és Katalin hercegné láthatóan összetört Harry herceg és Meghan Markle távozása után, egy bennfentes forrás szerint ez csupán a látszat volt.

Vilmos herceg és felesége rémülten hallgatták, amit Meghan Markle művelt

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Vilmos herceg ezt nem nézhette tétlenül

A walesi hercegi pár valójában megkönnyebbült, különösen Meghan távozásakor, miután kiderült, hogy a hercegné az esküvője szervezése közben ráordított egy alkalmazottra.

Tina Brown királyi életrajzíró könyvében elmeséli, hogy a királyi család általában családtagként bánik az alkalmazottakkal, így Vilmosék teljesen ledöbbentek Meghan viselkedésén.

Nagyon kellemetlen volt, amikor az esküvő szervezése közben Meghan ráordított egy új alkalmazottra, amikor a tervek összeütköztek egymással.

Ezután Harry beszélt a feleségével, aki bocsánatot kért, és az író szerint nem fordult elő több hasonló eset.

Alkalmazottjai pletykákat terjesztettek Meghan Markle-ról

Az alkalmazottak Meghant gúnyosan nehezen kezelhetőnek nevezték, és 2018 óta számos zaklatási pletyka látott napvilágot róla. A hercegné minden vádat tagadott.

Egy idősebb munkatárs szerint, amikor Meghan rájuk kiabált, majd figyelmeztették, azt válaszolta: "Nem az én dolgom, babusgatni az embereket."

Harry és Meghan szóvivője akkoriban így reagált:

Nevezzük nevén: ez egy tudatos lejárató kampány, amely félrevezető és káros információkon alapul.

Meghan ügyvédei azt is közölték, hogy a korábbi színésznőt elszomorította ez az újabb támadás a jelleme ellen, különösen úgy, hogy ő maga is volt már bántalmazás áldozata, és elkötelezetten támogatja azokat, akik fájdalmat és traumát éltek át.

A sajtóhoz eljuttatott közlemény szerint a zaklatási vádak rágalmazóak voltak - írja a Daily Mail.