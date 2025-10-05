Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Vilmos herceg: „A legjobbat akarom a gyerekeimnek”

Vilmos herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 19:30
A trónörökös tanulni akar szülei hibájából gyereknevelés terén.
B. V.
Vilmos herceg soha nem hallott őszinteséggel mesélt arról, milyen eltökélt abban, hogy ne kövesse el ugyanazokat a hibákat, mint a szülei, miközben saját gyermekeit neveli. A 43 éves trónörökös, György, Sarolta és Lajos édesapja ugyanis tanulni akar abból, milyen hatással volt rá szülei válása, és tudatosan figyel arra, hogy a gyermekeit érő családi drámák ne befolyásolják őket felnőttkorukban.

Vilmos erre kifejezetten odafigyel gyermekei nevelése során
Fotó: PA /  Northfoto

Meg kell lennie annak a melegségnek, annak az érzésnek, hogy biztonságban vagy, szeretet vesz körül. Ez mind része kell, hogy legyen a gyerekkornak, és ez nálam is így volt egy darabig. A szüleim nyolcéves koromban elváltak, így ez rövid ideig tartott. De ebből is tanul az ember, és igyekszik nem elkövetni ugyanazokat a hibákat, mint a szülei. Szerintem mindannyian ezt próbáljuk tenni. Én csak a legjobbat akarom a gyerekeimnek, de tudom, hogy a gyerekkori stressz és dráma felnőttkorban is hatással van rád 

- vallotta be a trónörökös Eugene Levy-nek az Apple TV egy legújabb dokumentumfilmjében, mely rá koncentrál. 

Vilmos herceg: "Minden a jövőről szól"

Vilmos nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megtalálja az egyensúlyt a munka és a család között. Épp ezért igyekszik odafigyelni a gyerekek iskolai menetrendjére, ő és Katalin viszik és hozzák őket, majd esténként együtt vacsoráznak, ahol átbeszélik a nap történéseit. 
 

Fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a munka és a családi élet között, mert számomra a legfontosabb dolog az életben a család. Minden a jövőről szól és, ha nem biztosítasz most a gyerekeidnek boldog, egészséges, stabil otthont, akkor szerintem nehezebb élet vár rájuk 

- idézte Vilmost a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
