Vilmos herceg: „A legjobbat akarom a gyerekeimnek”

Vilmos herceg soha nem hallott őszinteséggel mesélt arról, milyen eltökélt abban, hogy ne kövesse el ugyanazokat a hibákat, mint a szülei, miközben saját gyermekeit neveli. A 43 éves trónörökös, György, Sarolta és Lajos édesapja ugyanis tanulni akar abból, milyen hatással volt rá szülei válása, és tudatosan figyel arra, hogy a gyermekeit érő családi drámák ne befolyásolják őket felnőttkorukban.

Vilmos erre kifejezetten odafigyel gyermekei nevelése során. Fotó: PA / Northfoto

Meg kell lennie annak a melegségnek, annak az érzésnek, hogy biztonságban vagy, szeretet vesz körül. Ez mind része kell, hogy legyen a gyerekkornak, és ez nálam is így volt egy darabig. A szüleim nyolcéves koromban elváltak, így ez rövid ideig tartott. De ebből is tanul az ember, és igyekszik nem elkövetni ugyanazokat a hibákat, mint a szülei. Szerintem mindannyian ezt próbáljuk tenni. Én csak a legjobbat akarom a gyerekeimnek, de tudom, hogy a gyerekkori stressz és dráma felnőttkorban is hatással van rád

- vallotta be a trónörökös Eugene Levy-nek az Apple TV egy legújabb dokumentumfilmjében, mely rá koncentrál.

Vilmos herceg: "Minden a jövőről szól"

Vilmos nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megtalálja az egyensúlyt a munka és a család között. Épp ezért igyekszik odafigyelni a gyerekek iskolai menetrendjére, ő és Katalin viszik és hozzák őket, majd esténként együtt vacsoráznak, ahol átbeszélik a nap történéseit.



Fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a munka és a családi élet között, mert számomra a legfontosabb dolog az életben a család. Minden a jövőről szól és, ha nem biztosítasz most a gyerekeidnek boldog, egészséges, stabil otthont, akkor szerintem nehezebb élet vár rájuk

- idézte Vilmost a Mirror.