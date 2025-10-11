Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Rettentő kínos: Meghan Markle lebukott, hibát hibára halmoz

Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 17:30
Harry herceg felesége a Netflixen próbálja bizonyítani, hogy konyhatündér. Meghan Markle azonban – a szemfüles nézők szerint – mégsem olyan ügyes, mint amilyennek hirdeti magát.

Meghan Markle idén mutatta be első főzőműsorát. Azt ígérte, hogy „emeli a hétköznapit” egy sor konyhai tipp segítségével, amelyeket montecitói otthona kísérletei inspiráltak. Ehelyett a 44 éves sussexi hercegné a nézőket inkább csak értetlenül hagyta „szegényes” receptekkel, szokatlan módszerekkel és egy tésztaétellel, amelyet az olaszok kifejezetten felháborítónak találtak.

Meghan Markle egymás után követi el a nagyobbnál nagyobb konyhai bakikat, ráadásul saját műsora leplezi le
Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Meghan Markle és a konyhai csipesz „fordított” használata

A hercegné legújabb konyhai próbálkozásai kudarcba fulladtak: az As Ever életmódoldalának legújabb fotózása ezúttal is kritikákat váltott ki egy állítólagos baklövése miatt, amikor egy konyhai csipeszt sikerült fordítva megfogni és használni.

Meghan egyébként évek óta rajong a főzésért, amit blogja, a The Tig is bizonyít, amelyet Harry herceggel való megismerkedése után hagyott abba. Azonban úgy tűnik, ez az elkötelezettség – ami életmódoldalt, főzőműsort és saját terméksorozatot eredményezett – sem védi meg a folyamatos konyhai bakiktól – írja a Daily Mail.

Jameson Stocks brit sztárséf májusban azt nyilatkozta, hogy a hercegné „nem tud főzni”, és „inkább térjen vissza a színészethez”. Michael Steed, a With Love, Meghan műsor igazgatója elismerte: "bár Meghan egyértelműen szeret főzni, ő nem szakács". A kritikák a gyümölcstálak összeállításától egészen a késhasználatig terjedtek, világossá téve, hogy Meghan konyhai rutinja messze áll a zökkenőmentestől. A legutóbbi hiba, ami a címlapokra került, az volt, amikor a hercegnének sikerült fordítva megragadnia egy konyhai csipeszt, ráadásul mindezt egy beállított fotózás alkalmával tette, azaz még azzal sem mentegetőzhet, hogy a nagy kapkodásban nyúlt rosszul a konyhai eszközhöz. A képek egyikén, amelyen elvileg lekvárt főz, épp egy befőttes üveget emel ki a csipesszel egy fazékból. A dolog szépséghibája csak annyi, hogy a hercegné az erre a célra kialakított eszközt úgy fogta meg, hogy a gumi markolattal igyekezett megfogni az üveget, míg a másik (épp, hogy az üveg fogására kialakított) véget tartotta a kezében.

„Skillet spaghetti” – a rajongók megdöbbenése

A With Love, Meghan műsor első epizódja is hasonló reakciókat váltott ki, főleg a hercegné szokatlan receptjei miatt. Az egyik jelenetben, barátja, a sminkmester Daniel Martin társaságában Meghan egy serpenyős spaghetti nevű ételt készít, amelyet állítása szerint gyakran főz Harry hercegnek és gyermekeiknek, Archie-nak és Lilibetnek. A hagyományos módszer szerint a tésztát sós forró vízben főzik, ám Meghan egyszerűen „három csésze” forró vizet önt rá, ami az olaszok felháborodását váltotta ki.

Késkezelés és biztonsági aggályok

A Netflix-műsor első évadában Meghan a késeket is furcsán használta, amit a nézők azonnal kiszúrtak. Sokan kérdezték, mennyit főzhetett valójában a hercegné, amikor a kések helytelen fogásáról számoltak be. Egy Michelin-csillagos szakács, Tom Shepherd szerint:

A hercegné késkezelése hagy kívánnivalót maga után. A markolaton túl hátranyúló ujjai csökkentik az irányítást, így a vágás kevésbé pontos és nehézkes lesz. A helyes fogás kulcsfontosságú.

 

„Higiéniai problémák” a csirke tárolásánál

A harmadik epizódban, a Roy Choi-jal való közös főzés során a nézők szerint Meghan a nyers csirkecombokat a salátalevelek mellett tárolta a hűtőben. Bár később kiderült, hogy a csirke előfőzött volt, a jelenet nagy felháborodást keltett a közösségi médiában.

 

