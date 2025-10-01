Itt a bizonyíték: Meghan Markle visszavágyik a királyi palotába?

Ugyan már öt éve annak, hogy Meghan Markle nem dolgozik a királyi családnak, úgy tűnik, még sem sikerült megszabadulni a királyi kötelékeitől teljesen. Annak ellenére, hogy 2018-ban hozzáment Harry herceghez, úgy tartják, sosem szokott hozzá a palotabeli élethez: esküvője után két órával már el is menekült a közelből.
Bár örülhet, hogy már nem királyi családtag, de nem rázta le minden kötelékét. A brit királyi család szakértői szerint erre utal az a videója, amiben éppen egy virágcsokrot rendezget Montecito-i otthonukban. Ez a virágkompozíció vadmurokkal (Anna királynő csipkéjével) készült, amit sokan a királyi családra tett utalásnak tartanak.
Egyesek szerint ez jel, hogy Harry herceg felesége, Meghan Markle képtelen elengedni a királyi családdal való kapcsolatát - írja az Express.
Delphinium, Nigella, Veronica – ahogy mindig is. Kerti rózsákkal és vadmurokkal (Queen Anne’s lace) – na meg egy nagyon álmos Miával. Csodásan néztek ki, hölgyek
- írta sztorijához Meghan.
A virágokat egy olyan vázába helyezték, melyen Meghan életmódmárkájának, az As Evernek a logója szerepelt. Erre egy rajongó az X-en cinikusan meg is jegyezte:
Az As Ever vázát árulja. Biztosan ez a lakberendezési kollekció kezdete.
