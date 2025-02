Ez állhat a testvérharc hátterében? Meghan Markle megpróbálhatta elcsábítani Vilmos herceget

Ha manapság Vilmos hercegre és Harry hercegre gondolunk, szívünket nem járja át más, csak szomorúság. Mennyire, de mennyire szerették ők egymás gyerekkorukban! Szinte a szemünk előtt nőttek fel! Még ma is látjuk magunk előtt, hogy milyen édesen játszottak együtt, és hogy hogy támogatták egymást a legnehezebb órákban, amikor édesanyjuk, Diana elhunyt. És később, felnőtt korukban is nagyon jó volt közöttük a viszony. Amikor Vilmos behozta a családba Katalin hercegnőt, ők hárman elválaszthatatlan barátok lettek, és mindent hármasban csináltak. Sajnos azonban minden jónak vége szakad egyszer. Harry életébe berobbant Meghan Markle, a családi boldogságot pedig kidobta az ablakon. Most azonban felreppent a pletyka, miszerint Vilmosra is megpróbálta kivetni a hálóját.

Fotó: AFP

Már korábban is felreppent a pletyka, miszerint Meghan Markle flörtölni próbált Vilmos herceggel. Amikor Harry herceg bevezette őt a családba, Vilmos és Katalin hercegné elbűvölő teremtésnek tartották a színésznőt, csakhamar azonban sokaknak elkezdett feltűnni, hogy milyen különösen viszonyul egymáshoz Vilmos és Meghan. Meghan ugyanis gyakran megölelgette és megpuszilgatta a trónörököst, amire azonban Vilmos furcsán és rémülten reagált. Ekkor azt kezdték pletykálni, hogy Meghan kikezdett Vilmossal és flörtölni próbál vele.

Meghan és Vilmos között különös volt a kapcsolat / Fotó: AFP

A palota egykori alkalmazottja, Tom Quinn azonban kiemelte, hogy valóban megtévesztő lehetett a kettejük viszonya, azonban nem volt szó flörtölésről. Meghan egy rendkívül közvetlen, nyitott és barátságos amerikai lány, Vilmos ezzel szemben zárkózott, konvencionális és nehezen nyit mások felé. Ezért tűnt különösnek a kapcsolatuk - írja a Mirror.