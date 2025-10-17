Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ez további fájdalmat okozna a lányoknak” – hatalmas nyomás alatt áll Vilmos herceg, egyetlen lépésével szétszakíthatja a családot

Vilmos herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 15:30
Jeffrey Epsteinunokatestvérkirályi családAndrás herceg
A walesi herceg szoros köteléket ápol unokatestvéreivel.
N.T.
A szerző cikkei

Egy királyi szakértő szerint Vilmos herceg nehéz döntés előtt állhat unokatestvérei, Beatrix és Eugénia hercegnők kapcsán. Bár még nem ő a király, a walesi herceg állítólag szigorúbb intézkedéseket tervez nagybátyjával, András herceggel szemben, amikor majd trónra lép.

Vilmos herceg fogadalma: nem ismétli meg szülei hibáit
Vilmos herceg nehéz döntés előtt áll 
Fotó: PA /  Northfoto

Ennek oka, hogy York hercege számos botrányba keveredett a néhai, elítélt pedofil, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. Bár András már nem lát el hivatalos királyi feladatokat, és ritkán jelenik meg nyilvános eseményeken, úgy tudni, Vilmos szigorúbban szabályozná a részvételét még a magánjellegű királyi eseményeken is, mint III. Károly király.

Ez minden bizonnyal nehéz lesz a 43 éves Vilmos számára, mivel ezzel megbánthatja unokatestvéreit, Eugénia és Beatrix hercegnőket, akik András herceg lányai.

Súlyos döntés előtt áll Vilmos herceg 

A Mirrornak nyilatkozva Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója így fogalmazott:

„András és Fergie (Sára yorki hercegné – a szerk.) száműzése vagy megalázása további fájdalmat okozna a lányoknak. És ez egy kemény dió Vilmos számára.”

Ez még nehezebbé teheti Vilmos számára a döntést, hogyan kezelje András helyzetét – ahogyan ez a király számára is nehézséget jelentett. Bond szerint azonban a király elfogadóbb Andrással szemben, mivel testvérek, és III. Károly törekszik a „harmóniára” és szeretné elkerülni a konfrontációt.

Bár úgy tudni, Vilmos nem áll közel nagybátyjához, Andráshoz, unokatestvéreivel, Eugéniával és Beatrixszel különleges kapcsolatot ápol.

A leendő király gyakran látható, amint jókedvűen beszélget és nevet unokatestvéreivel királyi eseményeken, például a Royal Ascoton. Korábban is felkérte őket, hogy vegyenek részt királyi eseményeken – például olyan kerti partikon, amelyeket ő maga rendezett a Buckingham-palotában – annak ellenére, hogy Eugénia és Beatrix nem töltenek be hivatalos királyi szerepet – írja az Express

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu