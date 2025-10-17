„Ez további fájdalmat okozna a lányoknak” – hatalmas nyomás alatt áll Vilmos herceg, egyetlen lépésével szétszakíthatja a családot

Egy királyi szakértő szerint Vilmos herceg nehéz döntés előtt állhat unokatestvérei, Beatrix és Eugénia hercegnők kapcsán. Bár még nem ő a király, a walesi herceg állítólag szigorúbb intézkedéseket tervez nagybátyjával, András herceggel szemben, amikor majd trónra lép.

Vilmos herceg nehéz döntés előtt áll

Fotó: PA / Northfoto

Ennek oka, hogy York hercege számos botrányba keveredett a néhai, elítélt pedofil, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. Bár András már nem lát el hivatalos királyi feladatokat, és ritkán jelenik meg nyilvános eseményeken, úgy tudni, Vilmos szigorúbban szabályozná a részvételét még a magánjellegű királyi eseményeken is, mint III. Károly király.

Ez minden bizonnyal nehéz lesz a 43 éves Vilmos számára, mivel ezzel megbánthatja unokatestvéreit, Eugénia és Beatrix hercegnőket, akik András herceg lányai.

A Mirrornak nyilatkozva Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója így fogalmazott:

„András és Fergie (Sára yorki hercegné – a szerk.) száműzése vagy megalázása további fájdalmat okozna a lányoknak. És ez egy kemény dió Vilmos számára.”

Ez még nehezebbé teheti Vilmos számára a döntést, hogyan kezelje András helyzetét – ahogyan ez a király számára is nehézséget jelentett. Bond szerint azonban a király elfogadóbb Andrással szemben, mivel testvérek, és III. Károly törekszik a „harmóniára” és szeretné elkerülni a konfrontációt.

Bár úgy tudni, Vilmos nem áll közel nagybátyjához, Andráshoz, unokatestvéreivel, Eugéniával és Beatrixszel különleges kapcsolatot ápol.

A leendő király gyakran látható, amint jókedvűen beszélget és nevet unokatestvéreivel királyi eseményeken, például a Royal Ascoton. Korábban is felkérte őket, hogy vegyenek részt királyi eseményeken – például olyan kerti partikon, amelyeket ő maga rendezett a Buckingham-palotában – annak ellenére, hogy Eugénia és Beatrix nem töltenek be hivatalos királyi szerepet – írja az Express.