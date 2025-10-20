Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Kemény szavak: Katalin elszólta magát, ezek az igazi érzései Meghan Markle iránt

Katalin hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 17:00
Meghan Marklekirályi család
Mindig is egyértelmű volt. Katalin nem kedveli Meghant.

Az utóbbi években a Windsori-házban tapintható a feszültség: míg Harry herceg óvatos közeledést mutat apja, III. Károly felé, a bátyjával, Vilmos herceggel továbbra is jégkorszak uralkodik. A szakértők szerint a nyilvánosság előtt ritkán találkozó Meghan és Katalin között is korán megjelentek a jelek – és volt öt pillanat, amikor a hercegné igazi érzései kilógtak a királyi protokoll mögül.

Katalin hercegné, AFP
Katalin nem tudta leplezni véleményét.
Fotó: AFP

1) Az első közös fellépés – Royal Foundation Forum (2018).
A testbeszéd-szakértő Judi James szerint Katalin és Meghan inkább „csapattagoknak”, mint rokonoknak tűntek: kölcsönös tisztelet látszott, de hiányoztak a „nővéri” gesztusok. Meghan aktívan vitázott, Katalin lazábbra vette – baráti kémia kevéssé érződött.

2) Wimbledon, az első év (2018).
Katalin – az All England Club patrónusaként – házigazdaként mozgott, a két nő pedig egy közös szenvedélyen keresztül próbált egymásra hangolódni. Sok szemkontaktus, súgva nevetgélés és tükrözött mozdulatok jelezték, hogy ekkor még „egységfrontot” mutattak.

3) Wimbledon, a második év (2019).
A „baráti jelzések” nem fejlődtek. James szerint Katalin „felnőttesebb” tartást vett fel, a mosolyok egyszerre estek le, a kettejük közti pillantásváltások ritkultak. Meghan Pippa Middleton mellé ültetése családi egységet sugallt, de Meghan inkább Pippához igazodott, mint Katalinhoz.

4) A pólómeccs (2019).
Archie még újszülött volt, Meghan védelmezőn tartotta a karjában. A szakértő úgy látta, Katalin tudatosan „távol maradt”: nem ment oda „rákacsintani” a babára, mindketten a saját kis világukba zárkóztak. James ugyanakkor elismerte, ez akár a baba nyugalmának megőrzéséről is szólhatott.

5) A Nemzetközösség napi szertartás (2020).
Miután a sussexiek bejelentették, hogy visszalépnek a munkakirályi szereptől, a kamerák szerint Meghan „bátran udvarias” mosollyal üdvözölt – Katalin „védjegy-mosolya” viszont hiányzott, a helyzet feszültsége átsütött. Meghan mosolya „kőként esett le”, mintha nem kapott volna viszonzást.

Kényszerű újratalálkozás a királynő halálakor. A windsori gyalogos megemlékezésen Katalin gyorsan külön vált; James ezt „önvédelmi üzemmódnak” nevezte: a leendő királyné a gyászt akarta előtérbe tenni, nem a „szappanopera-drámát”. Egy királyi életrajzíró szerint ez „az egyik legnehezebb” napja volt Katalinnak, írja a Mirror.

 

