Vilmos herceg és Kamilla királyné összefogott: ők "száműzhették" András herceget a királyi családból

András herceg néhány napja mondott le királyi titulusáról, de a királyi szakértők meglepő elmélettel álltak elő: talán Vilmos herceg és Kamilla királyné állnak a döntés hátterében?

Vilmos herceg és Kamilla kiráyné "száműzték" András herceget? Fotó: AFP

Rhiannon Mills egy személyes hangvételű cikket közölt, ahol kifejtette véleményét az esetről. Szerinte már itt volt az ideje, hogy robbanjon ez a bomba, és mióta András herceg és Jeffrey Epstein barátsága nyilvánosságra került, csak erre várt.

Mindig is nehéz volt pontos képet kapni arról, hogy a király mennyire foglalkozott a testvére körüli problémákkal. Azok, akik jól ismerik a családot, egyetértenek abban, hogy a jelenlegi uralkodó, hasonlóan II. Erzsébet királynőhöz, nem kedveli a konfrontációt

- írta Mills.

Végső soron azonban, mint az intézmény vezetőjének, nem pedig testvérként, a királynak kellett volna vezetnie a megbeszéléseket az András-ügyről. Ugyanakkor valószínű, hogy legidősebb fia, Vilmos herceg, valamint Kamilla királyné is jelentős szerepet játszott ebben.

Hogyan befolyásolhatták András herceg lemondását?

Vilmos herceg nemrég nyilatkozta, hogy amikor majd ő lesz az uralkodó, változások jönnek. Tanácsadói szerint nem fél megkérdőjelezni a királyi család hagyományos működését.

A kenti hercegné temetésén is látni lehetett Vilmos látható feszültségét amiatt, hogy András herceg vele együtt jelent meg a nyilvánosság előtt, ez is mutatta, mennyire kényelmetlenül érezte magát.

Kamilla királyné pedig, bár csendes, rendkívül befolyásos személyiség a palotán belül. Ő nemcsak a király meghallgatója, de tanácsadója is, aki nem fél kimondani, ha változásra van szükség.

Saját munkássága, különösen a szexuális erőszakkal kapcsolatos társadalmi tabuk ledöntése és az áldozatok megszólalásra bátorítása miatt számára különösen nehéz lehetett András és Epstein kapcsolatáról, valamint az ellene felhozott szexuális vádakról olvasni.

Mills azt is megjegyezte, hogy bár Sarah Ferguson, Beatrice és Eugénia hercegnők iránt természetes szimpátiát kellene éreznie az embereknek, elgondolkodtató, vajon mondtak-e valamit az apjuknak az ügyről, vagy próbálták-e megváltoztatni a hozzáállását.