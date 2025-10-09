A szakértő mutatott rá erre: ez volt az a momentum, ami mindent elárult Vilmos és Harry kapcsolatáról

Vilmos herceg és Harry herceg viszonya évekkel ezelőtt megromlott, és a mára a legendássá vált viszályuk határozza meg nagyrészt a kapcsolatukat. A legtöbben úgy vélik, hogy a testvérek évek óta szóba sem állnak egymással, és bár III. Károly brit király, valamint Sussex hercege között talán lehetséges egy közeljövőbeli kibékülés, ugyanez nem mondható el az idősebb herceggel kapcsolatban.

Fény derült Vilmos herceg jövőbeli terveire, de Harry neve is szóba került / Fotó: PA / Northfoto

Kiderültek Vilmos herceg tervei a trónra lépése utánra, de Harry neve is szóba került

A folyamatos feszültség ellenére a walesi herceg egy röpke utalást mégis tett elidegenedett testvérére, a legutóbbi szereplése során az Apple TV A kedvetlen utazó című műsorában, amelyet a kanadai színész, Eugene Levy vezet.

A műsorvezetővel folytatott beszélgetés során szóba került a monarchia története: ekkor Vilmos arról beszélt, hogy reméli, nem ismétlődnek meg a múltbéli hibák, amikor egyszer majd trónra lép.

Remélem, nem térünk vissza azokhoz a régi szokásokhoz, amelyek között Harry és én felnőttünk. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ne kerüljünk ismét abba a helyzetbe

- hangsúlyozta ki a herceg.

A 40 perces epizódban ez volt az egyetlen alkalom, amikor megemlítette az öccsét, ami, Robert Lacey történész szerint, sokat elmond az elhidegült testvérek kapcsolatáról.

Egyértelmű, hogy már a múlthoz tartozik. Vilmos a testvéréről múlt időben beszélt, mint aki az élete egy korábbi szakaszához tartozik, nem pedig a jövő részese

- magyarázta Lacey.

Bár nem volt tilos a testvéréről kérdezni, inkább nem hozta fel a témát a műsorvezető

Miután az epizód adásba került, a műsor házigazdája, Eugene Levy elárulta, hogy nem kapott utasítást arra, hogy ne kérdezze Vilmost a testvéréről és annak feleségéről, Meghan Markle-ről, de tudatosan nem hozta fel a témát.

Senki nem mondta, hogy nem kérdezhetek róla, de nem éreztem úgy, hogy közöm lenne ehhez. Nem volt érdekem belemenni, mert nagyon kényes kérdésről van szó, és semmiképp sem rám tartozik

- mondta el a műsorvezető.

A királyi életrajzíró, Andrew Morton szerint ez bölcs döntés volt részéről:

Ha azt akarod, hogy a herceg őszintén beszéljen, akkor kerüld, hogy a testvéréről kérdezed.

Vilmos és Harry kapcsolata akkor kezdett megromlani, amikor a sussexi herceg és hercegné 2020-ban lemondtak a vezető királyi tisztségükről, ezzel együtt megszűntek a királyi család aktívan dolgozó tagjai lenni, és Kaliforniába költöztek. Azóta a viszály egyre csak mélyül, miután a pár többször is nyilvánosan bírálta a királyi családot.

Bár Vilmos a műsorban nem sokat beszélt az öccséről, a királyi életrajzíró Sally Bedell Smith szerint azzal, hogy őszintén szólt a monarchia múltjáról, megtörte a struccpolitikát, amely a királyi családban jellemző volt, vagyis azt a hajlamot, hogy az érzelmi problémákat inkább elhallgatják, hátha azok maguktól eltűnnek.

Vilmos továbbá nyíltan kijelentette, hogy változást szeretne végrehajtani, ha egyszer királlyá koronázzák, és hangsúlyozta, hogy a változás jó dolog. A walesi herceg elhatározta, hogy megreformálja a monarchiát, és érzelmileg nyitottabb, a hétköznapi emberekhez közelebb álló uralkodást képzel el, még ha ez azt is jelenti, hogy végleg hátat fordít a testvéréhez fűződő kapcsolatának - írta a Mirror.