A szakértő mutatott rá erre: ez volt az a momentum, ami mindent elárult Vilmos és Harry kapcsolatáról

Vilmos herceg és Harry herceg viszonya évekkel ezelőtt megromlott, és a mára a legendássá vált viszályuk határozza meg nagyrészt a kapcsolatukat. A legtöbben úgy vélik, hogy a testvérek évek óta szóba sem állnak egymással, és bár III. Károly brit király, valamint Sussex hercege között talán lehetséges egy közeljövőbeli kibékülés, ugyanez nem mondható el az idősebb herceggel kapcsolatban.
A folyamatos feszültség ellenére a walesi herceg egy röpke utalást mégis tett elidegenedett testvérére, a legutóbbi szereplése során az Apple TV A kedvetlen utazó című műsorában, amelyet a kanadai színész, Eugene Levy vezet.
A műsorvezetővel folytatott beszélgetés során szóba került a monarchia története: ekkor Vilmos arról beszélt, hogy reméli, nem ismétlődnek meg a múltbéli hibák, amikor egyszer majd trónra lép.
Remélem, nem térünk vissza azokhoz a régi szokásokhoz, amelyek között Harry és én felnőttünk. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ne kerüljünk ismét abba a helyzetbe
- hangsúlyozta ki a herceg.
A 40 perces epizódban ez volt az egyetlen alkalom, amikor megemlítette az öccsét, ami, Robert Lacey történész szerint, sokat elmond az elhidegült testvérek kapcsolatáról.
Egyértelmű, hogy már a múlthoz tartozik. Vilmos a testvéréről múlt időben beszélt, mint aki az élete egy korábbi szakaszához tartozik, nem pedig a jövő részese
- magyarázta Lacey.
Miután az epizód adásba került, a műsor házigazdája, Eugene Levy elárulta, hogy nem kapott utasítást arra, hogy ne kérdezze Vilmost a testvéréről és annak feleségéről, Meghan Markle-ről, de tudatosan nem hozta fel a témát.
Senki nem mondta, hogy nem kérdezhetek róla, de nem éreztem úgy, hogy közöm lenne ehhez. Nem volt érdekem belemenni, mert nagyon kényes kérdésről van szó, és semmiképp sem rám tartozik
- mondta el a műsorvezető.
A királyi életrajzíró, Andrew Morton szerint ez bölcs döntés volt részéről:
Ha azt akarod, hogy a herceg őszintén beszéljen, akkor kerüld, hogy a testvéréről kérdezed.
Vilmos és Harry kapcsolata akkor kezdett megromlani, amikor a sussexi herceg és hercegné 2020-ban lemondtak a vezető királyi tisztségükről, ezzel együtt megszűntek a királyi család aktívan dolgozó tagjai lenni, és Kaliforniába költöztek. Azóta a viszály egyre csak mélyül, miután a pár többször is nyilvánosan bírálta a királyi családot.
Bár Vilmos a műsorban nem sokat beszélt az öccséről, a királyi életrajzíró Sally Bedell Smith szerint azzal, hogy őszintén szólt a monarchia múltjáról, megtörte a struccpolitikát, amely a királyi családban jellemző volt, vagyis azt a hajlamot, hogy az érzelmi problémákat inkább elhallgatják, hátha azok maguktól eltűnnek.
Vilmos továbbá nyíltan kijelentette, hogy változást szeretne végrehajtani, ha egyszer királlyá koronázzák, és hangsúlyozta, hogy a változás jó dolog. A walesi herceg elhatározta, hogy megreformálja a monarchiát, és érzelmileg nyitottabb, a hétköznapi emberekhez közelebb álló uralkodást képzel el, még ha ez azt is jelenti, hogy végleg hátat fordít a testvéréhez fűződő kapcsolatának - írta a Mirror.
