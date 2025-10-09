III. Károly király megtörte a csendet – élete legnagyobb harcáról vall

III. Károly király 76 évesen élete legszemélyesebb vállalkozására készül: „Finding Harmony: A King’s Vision” (Harmónia nyomában – egy király látomása) címmel dokumentumfilmet mutat be, amelyben öt évtizedes küzdelméről mesél a természet védelméért.
A király gyerekkora óta szenvedélyesen küzd a bolygóért, és már hercegként is úttörőnek számított, amikor éghajlatvédelemről, ökológiai egyensúlyról vagy fenntartható gazdálkodásról beszélt. Most, élete alkonyán, Károly egyetlen célt tűzött ki: megmutatni, hogy az ember és a természet sorsa elválaszthatatlanul összefonódik.
„A természet a mi fenntartónk – mi is a részei vagyunk. Amit vele teszünk, azt magunkkal tesszük” – mondta Károly a film bejelentésekor. „Egész életemben azért dolgoztam, hogy újra egyensúlyt teremtsünk a Föld és az ember között.”
A dokumentumfilmben eddig soha nem látott archív felvételek is szerepelnek: a fiatal Károly mezítláb sétál Highgrove birtokának kertjében, fák között, amelyek közül néhányat maga ültetett. A produkció célja, hogy bemutassa a király „Harmónia” filozófiáját, amely nemcsak elmélet, hanem életforma is – a természet és az ember közötti együttműködés új szemlélete.
A film rendezője, Nicolas Brown, úgy fogalmazott:
„Ez a történet a reményről és a kitartásról szól. Aki megnézi, inspirációt kap. A király filozófiája nem csak a tudósoknak vagy a környezetvédőknek szól – mindannyiunknak üzen.”
A film bemutatja a King’s Foundation (A Király Alapítvány) munkáját is, amely már 35 éve működik, és a fenntarthatóságot, a hagyományos kézművességet, valamint a zöld városfejlesztést támogatja. Az alapítvány központja a skóciai Dumfries House, de Károly személyes kertje, a Highgrove House is szerepel a filmben, írja a People.
A dokumentumfilm világ körüli utazásra hívja a nézőt – a guyanai esőerdőktől az indiai fenntartható falvakig, egészen az Egyesült Királyságig, ahol a király szerint:
„A harmónia már nem luxus, hanem túlélésünk kulcsa.”
Károly szerint most minden eddiginél sürgetőbb, hogy az emberiség felismerje:
„Ha nem tanulunk újra együtt élni a természettel, akkor elveszítjük önmagunkat is.”
