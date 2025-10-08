Vilmos herceg meglepő vallomása mindent megváltoztat – fordulóponthoz érkezett a brit királyi család

Vilmos herceg nemrég mindenkit megdöbbentett. A trónörökös addig sosem látott őszinteséggel beszélt arról, hogyan látja a monarchia jövőjét.
Egy esős februári délutánon, egy windsori pubban ülve, Vilmos herceg olyasmit mondott, amit a brit királyi család tagjaitól ritkán hallani:
Azt hiszem, biztosan kijelenthetem, hogy a változás szerepel a napirendemen – jó irányú változás.
A trónörökös szavai nemcsak személyesek voltak, hanem hatalmas súllyal is bírtak: egy leendő király beszélt arról, hogy új alapokra helyezné a monarchiát. Az Apple TV+ A kedvetlen utazó című műsorának házigazdájával, Eugene Levy kanadai színésszel Vilmos soha nem látott őszinteséggel beszélt a magánéletéről, az apaságról és arról, miként szeretné modernizálni az uralkodóházat.
Okos húzás volt tőle
– mondta el ezzel kapcsolatban Sally Bedell Smith, királyi életrajzíró, majd hozzátette:
Azzal, hogy egy kanadai humoristát választott beszélgetőpartneréül, Vilmos jelezte: ki akar lépni a királyi protokoll szorításából.
A beszélgetés során a walesi herceg azt is elárulta, hogy nem fél a változástól.
Szeretném megkérdőjelezni a dolgokat. Valóban a lehető legtöbbet tesszük az emberekért? Ha nem vigyázunk, a történelem gúzsba köthet – én a jelenben akarok élni.
A szakértők azt is hangsúlyozták: a herceg szavai nem bírálatok az édesapja, III. Károly király felé.
Nagyon közel áll az édesapjához, és mindig is a legnagyobb támogatója volt
– nyilatkozta Robert Lacey történész a People magazinnak.
Vilmos nyíltan beszélt továbbá arról, hogy 2024 élete legnehezebb éve volt, miután felesége, Katalin hercegné, és az édesapja is rákdiagnózist kapott.
A család körüli aggodalom rendkívül megterhelő volt, de büszke vagyok rájuk, ahogy mindezt elviselték
– mondta.
A herceg a beszélgetés során ritka bepillantást engedett a mindennapjaikba: elárulta, hogy a család minden este együtt vacsorázik, a telefonok tiltottak az asztalnál, és nagy hangsúlyt fektetnek a nyílt, őszinte kommunikációra.
Ha nem adsz a gyerekeidnek egy boldog, stabil otthont, akkor úgy érzem, elég nehéz helyzetbe állítod őket.
A szakértők szerint Vilmos szakít a királyi család hallgatásra épülő hagyományaival is. A herceg számára a változás viszont nem felforgatást jelent, hanem modernizációt – egy érzelmileg jobban összehangolt és a mindennapi életben gyökerezőbb monarchiát.
Vilmos herceg meglehetősen nyíltan beszélt arról, hogy mit akar tenni, ha eljön az ideje
– mondta el egy a palotához kötődő forrás: vagyis elérhetőbb, könnyebben megközelíthető kíván lenni.
