Meghan Markle-t kicsit sem érdekli férje harca – továbbra sem hajlandó részt venni a béketárgyalásokban

Egy bennfentes forrás szerint Meghan Markle vonakodik részt venni a királyi családdal folytatott béketárgyalásokban, annak ellenére, hogy Harry herceg nemrég újra találkozott Károly királlyal.

Meghan Markle-t kicsit sem érdekli Harry herceg harca

Fotó: PA / Northfoto

Sussex hercege közel egy órát töltött édesapjával, ez volt az első közös találkozójuk 19 hónap után. Sokan találgatják, vajon ez egy királyi családi újraegyesülés kezdete lehet-e, ám úgy tudni, Meghannek ehhez előbb bizonyos feltételeket kellene teljesítenie.

A forrás szerint a király egy tervet dolgozott ki, amely világos feltételeket szabna a sussexiek és a királyi család jövőbeli együttműködéséhez. Az információk épp akkor láttak napvilágot, amikor Meghan éppen Párizsban tartózkodik a divathét apropóján.

Meghan Markle visszatérésének feltételei

Károly állítólagos terve részletes iránymutatást adna arról is, milyen feltételek mellett vehetne részt Meghan és Harry hivatalos királyi eseményeken, valamint meghatározná az adatvédelemre vonatkozó elvárásokat is.

Harry jelezte, hogy szeretné újraépíteni a bizalmat. Még azt is javasolta, hogy hangolják össze naptáraikat, hogy elkerüljék az esetleges átfedéseket. Meghan azonban sokkal határozottabb álláspontot képvisel. Úgy érzi, nincs szükség hivatalos megállapodásra, és a bizalmat nem lehet pusztán dokumentumokkal helyreállítani

- fogalmazott a forrás.

A sussexi hercegné továbbra is kitart álláspontja mellett, és nem vesz részt a megbékélési tárgyalásokon, amíg a biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos aggályaikat teljesen meg nem oldják.

Meghan és Harry évek óta elidegenedtek a királyi családtól. 2020-ban lemondtak rangidős királyi státuszukról, és új életet kezdtek Kaliforniában, Montecitóban - írja a Daily Express U.S.